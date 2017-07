Frankfurt - Zalando-Aktienanalyse von Analyst Mark Josefson von Equinet: Mark Josefson, Analyst der Investmentbank Equinet, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modeversandhauses Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) mit einer Kaufempfehlung auf Das Berliner Unternehmen stehe am Anfang einer dynamischen Aufwärtsspirale und die langfristige Wachstumsstory sei exzellent, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

