Zürich (ots) - Telefonieren, Chatten, Surfen, Zahlen, Streamen

oder Navigieren - das Handy entwickelt sich zum digitalen

Universalwerkzeug. Doch Vorsicht: Mit dem falschen Tarif kann das

Smartphone auch schnell zur Kostenfalle werden. Das unabhängige

Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) hat in seiner jüngsten

Studie Pre- und Postpaid-Tarife von insgesamt 21 Mobilfunkanbietern

genauer untersucht und dabei erhebliche Preisunterschiede ausgemacht.



Im Extremfall, so die Studie, lassen sich sowohl im Bereich

Prepaid als auch Postpaid rund 80% einsparen. Beispiel Prepaid: Für

das Nutzungsszenario eines Wenignutzers mit insgesamt 65

Telefonminuten, 30 SMS und ohne Datenvolumen schwankten die Preise

zwischen CHF 8,99 bei Salt und CHF 22,83 bei Lebara pro Monat.

Wichtig zu wissen: DEN günstigsten Anbieter gibt es im Bereich

Prepaid nicht, je nach Nutzungsprofil rangieren unterschiedliche

Provider auf der Skala der preisgünstigsten Anbieter ganz weit oben.



Die über alle Szenarien hinweg besten Konditionen im

Prepaid-Segment fanden die Tester bei Lycamobile. Salt und Sunrise

belegten die Plätze zwei und drei.



Auch bei den Abonnements ergaben sich teilweise deutliche

Preisunterschiede. Während die Preise beim Normalnutzer noch zwischen

CHF 25 und CHF 60 pro Monat schwankten, lag der günstigste Tarif des

Powernutzers bei CHF 29,90 (CoopMobile), der teuerste bei CHF 150,35

(primacall). Im Durchschnitt konnten durch die Wahl des günstigsten

Anbieters 66% gegenüber dem teuersten gespart werden. Die besten

Konditionen im Bereich Postpaid bot Wingo, gefolgt von M-Budget

Mobile und CoopMobile.



Transparente Internetauftritte



Ob Wechsel oder reine Information: Den Internet-Auftritten der

Anbieter kommt in diesem Segment ein grosses Gewicht zu. Daher wurden

sie neben den Konditionen, der Angebotsbreite und dem Kundendienst

ebenfalls im Rahmen der Studie untersucht. Ergebnis: Sowohl im

Prepaid- als auch im Postpaid-Segment überzeugten die meisten

Anbieter mit einer sehr transparenten Darstellung der Tarife und

Kosten. Bei den Prepaid-Anbietern wusste besonders die Web-Präsenz

des Anbieters ALDI SUISSE mobile zu gefallen, der sich den Sieg in

dieser Kategorie sichern konnte. Auch die Internetauftritte von

Swisscom auf Platz zwei und M-Budget Mobile sowie Salt auf dem

geteilten dritten Platz erhielten gute Noten.



Bei den Abonnements erzielte yallo, gefolgt von M-Budget Mobile

und Wingo die besten Noten in dieser Teilkategorie.



Kundendienst mit Mängeln



Beim abschliessenden Kundendienst-Check traten zum Teil erhebliche

Schwächen zutage: Mal liessen sich auch nach zwei Anwahlversuchen

keine Mitarbeiter erreichen, mal warteten die Tester vergebens auf

Antwort-Mails. Mit dem besten Support im Test der Prepaid-Anbieter

überzeugte Salt, gefolgt von ok.- und Swisscom. Den besten

Kundendienst der Postpaid-Anbieter erlebten die Tester bei Das-Abo.

Salt und yallo platzierten sich auf Rang zwei und drei.



Prepaid-Gesamtsieg geht an Lycamobile, Wingo als Testsieger im

Postpaid-Segment



Lycamobile erfüllte die gesetzten Anforderungen im Prepaid-Segment

am besten und konnte sich mit den besten Konditionen sowie dem

breitesten Angebot in der Prepaid-Gesamtwertung durchsetzen. Auf

Platz zwei landete Salt, noch vor Sunrise auf dem dritten Rang.

Testsieger im Postpaid-Segment wurde Wingo, nicht zuletzt dank der

besten Konditionen in der Gesamtwertung. M-Budget Mobil und

CoopMobile folgten auf den Plätzen zwei und drei.



Weitere Infos und Ergebnisse unter www.qualitaetstest.ch



