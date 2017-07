Tesla-Fans warten auf diesen Moment seit Jahren: Das erste Model 3 rollt am Freitag vom Band. So hat es nun Elon Musk per Twitter angekündigt. Die ersten 30 Kunden können demnach schon am 28. Juli in ihr Elektroauto steigen und losfahren. Einen dynamischen Start plant Elon Musk auch bei der Produktion: Währen im August laut dem illustren Tesla-Chef 100 Model 3 gebaut werden, sollen im September 1.500 und im Dezember dann 20.000 Model 3 die Fabrik verlassen

Den vollständigen Artikel lesen ...