Köln (ots) - "Alexa, frage TOGGO, wann meine Lieblingssendung startet." In vielen Haushalten steht bereits ein Echo-Lautsprecher von Amazon. Er (bzw. sie) sagt die Zeit und das Wetter an, informiert über Staus und aktuelle Nachrichten. Ab sofort kennt sich Alexa auch bestens mit dem Programm des beliebtesten deutschen Kindersenders aus.



Der neue TOGGO Skill kennt alle Sendungen der kommenden 14 Tage und bietet eine Suchfunktion, mit der sich kleine und große Zuschauer gezielt nach einzelnen Formaten erkundigen können. Außerdem liest Alexa die Inhaltsangaben einzelner Episoden vor, so dass Eltern nicht nur genau wissen, wann, sondern auch warum der Fernseher unbedingt eingeschaltet werden muss. Ist die Alexa-App auf dem Smartphone installiert, können Sendetermine und Vorschaubilder zur Serie auch mobil abgerufen werden.



Geschäftsführer Claude Schmit: "Wir wollen mit unseren Unterhaltungsangeboten überall dort sein, wo Kinder und Familien es erwarten - im TV, aber auch online und mobil. Ich freue mich, dass wir den Zuschauern unsere Programminformationen jetzt auch akustisch anbieten können."



Für die Umsetzung des Skills zeichnet die Agentur Elements of Art aus Mönchengladbach verantwortlich, die zu Deutschlands führenden Agenturen für Kinder-, Jugend- und Familienmarketing zählt.



