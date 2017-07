Soltau (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Ressort Finanzen/Verwaltung ist Teil der neuen Geschäftsführungsstruktur - Grobrügge übernimmt neu geschaffenen Geschäftsführungsbereich



Der Aufsichtsrat der hagebau hat Sven Grobrügge (41) in die Geschäftsführung der hagebau KG berufen. Der bisherige Bereichsleiter Recht und Finanzen leitet ab dem 01.07.2017 den Geschäftsführungsbereich Finanzen/ Verwaltung. Das Ressort wurde im Rahmen einer Umorganisation der Geschäftsführung der hagebau KG neu geschaffen. Grund dafür ist die Entscheidung des bisherigen Sprechers der Geschäftsführung, Heribert Gondert, bereits zum 01.07.2017 seine Berater-Tätigkeit für die hagebau aufzunehmen und das Führungsgremium zu verlassen.



"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Herrn Sven Grobrügge eine interne Besetzung dieser wichtigen Position vornehmen zu können", sagt Johannes M. Schuller, Vorsitzender des Aufsichtsrates der hagebau. "Grobrügge ist ein ausgewiesener Finanzexperte. Er verfügt über umfassendes Expertenwissen und kennt die hagebau und deren Gesellschafter sehr gut."



Sven Grobrügge trat nach einer Banklehre 1997 in die hagebau ein. Zunächst war die Analyse von Bonitätsunterlagen sein Hauptaufgabengebiet. Ab 2005 verantwortete er als Gruppenleiter die Gesellschafter-Refinanzierung und steuerte von 2007 an erst als Abteilungs- und später als Bereichsleiter den Unternehmensbereich Recht und Finanzen.



Das neu geschaffene Ressort Finanzen/Verwaltung wurde im Rahmen einer Neuausrichtung der Geschäftsführungsstruktur der hagebau KG implementiert. Es umfasst die Unternehmensbereiche Controlling, Finanzen, Rechnungswesen und die Zentralen Dienste der hagebau KG.



Diese Bereiche wurden neben mehreren weiteren bisher von Heribert Gondert verantwortet. Er hatte im Herbst 2016 angekündigt, auf eigenen Wunsch hin die Geschäftsführung der hagebau KG nach über 25 Jahren Tätigkeit zum Ende dieses Jahres zu verlassen und der hagebau dann bis Ende 2019 als Berater zur Verfügung zu stehen. Durch seinen Entschluss, sich bereits zum 30.06.2017 aus der hagebau Geschäftsführung zurückzuziehen, startet das umstrukturierte Führungsgremium der hagebau sechs Monate früher.



Das oberste Lenkungsgremium der hagebau KG nahm in neuem Zuschnitt am 01.07.2017 unter der Leitung des Vorsitzenden der Geschäftsführung, Jan Buck-Emden, seine Tätigkeit auf.



hagebau Gruppe



1964 gegründet ist die hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG eine heute durch rund 370 rechtlich selbstständige, mittelständische Unternehmen im Fach- und Einzelhandel getragene Kooperation. Der hagebau Gruppe sind mehr als 1.700 Standorte in Europa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien, Spanien und Niederlande) angeschlossen.



Mit einem zentralfakturierten Nettoumsatz (alle über die hagebau Zentrale bezogenen Waren und Dienstleistungen) von 6,26 Milliarden Euro (2016) nimmt die hagebau Gruppe einen Spitzenplatz in der Branche ein. Alle Gesellschafter des Fach- und Einzelhandels der hagebau Gruppe erwirtschafteten ein Jahr zuvor (2015) einen Netto-Außenumsatz von 14,7 Milliarden Euro.



Der Fachhandel bedient unter der (Kann-)Marke hagebau die Sparten Baustoffe, Fliese und Holz (primär B2B).



Die hagebaumärkte in Deutschland und Österreich erzielten im Geschäftsjahr 2016 einen kumulierten Netto-Verkaufsumsatz von 2,15 Milliarden Euro. Der Einzelhandel, dem mittelständische Unternehmen als Franchisenehmer über die 100-prozentige hagebau Tochter ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG der Gruppe angeschlossen sind, ist mit den Marken hagebaumarkt, Floraland und WERKERS WELT im standortgebundenen B2C-Markt aktiv. Mit dem Joint Venture baumarkt direkt der hagebau mit der Otto Group Hamburg deckt die Verbundgruppe auch den B2C-Onlinehandel ab.



Mit mehr als 1.350 Mitarbeitern erbringt die hagebau Gruppe an sieben Standorten zahlreiche Dienstleistungen für die angeschlossenen mittelständischen Handelshäuser. Hauptsitz der Kooperation ist Soltau mit rund 900 Mitarbeitern. Zu den Dienstleistungen für die mittelständischen Anteilseigner zählen die Bereiche Einkauf, Vertrieb, Systeme, Logistik, IT, Marketing und Finanzberatung. Damit wird das Tagesgeschäft der selbstständigen mittelständischen Handelshäuser umfassend und kostenoptimiert unterstützt.



OTS: hagebau Gruppe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54544.rss2



Pressekontakt: Dr. Ralph Esper Bereichsleitung Unternehmenskommunikation Pressesprecher



hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG



Celler Str. 47 29614 Soltau Telefon: +49 5191 802-766 Telefax: +49 5191 98664-766 Mobil: +49 172 4538678 E-Mail: ralph.esper@hagebau.com Internet: www.hagebau.com