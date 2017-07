Die Solarindustrie boomt gerade in den USA. Sie war vor zehn Jahren praktisch nicht existent und wuchs auf inzwischen 15 GW im Jahr 2016 an. Das ist genug, um 2,5 Millionen Eigenheime mit Strom zu versorgen. Die Solarenergie macht jetzt etwa 2 % der Elektrizität in den USA aus. Da die Kosten weiter sinken und mit den fossilen Brennstoffen inzwischen konkurrenzfähig sind, sollte dieser Industriezweig weiterhin wachsen.



Aber es gibt ein großes Risiko, das die Solarenergie im Jahr 2017 zu Fall bringen könnte. Ein relativ unbekanntes Unternehmen mit den Namen Suniva stellte eine Petition laut Sektion 201 des Trade Act ...

