Laut Financial Times wird Intel (WKN:885681) seine Position als führender Chiphersteller verlieren. Es handelt sich dabei um eine Position, die Intel seit dem Jahr 1993 innehält. In diesem Quartal werden die Chipumsätze von Samsung (WKN:A0WMPJ) die von Intel überholen. Es könnte auch sein, dass das eine endgültige Sache ist.



Die letzten zehn Jahre haben es mit Intel nicht sehr gut gemeint, da Smartphones und Tablets den Markt übernommen haben. Die PC-Umsätze fielen immer weiter. Intel hatte also seine Chance verpasst, mobile Geräte mit Prozessoren auszustatten. Samsung übernahm diese Aufgabe gerne und baute die Chips für seine eigenen Geräte ? und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...