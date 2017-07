Das war für die Anleger eine unangenehme Überraschung … obwohl man von der Sache her eigentlich zustimmen müsste: Es gibt keinen Goldregen für die Aktionäre. Während man bei RWE schon enttäuscht war, dass die Sonderdividende "nur" einen Euro betragen werde, behält der Energieversorger E.ON (ISIN DE000ENAG999) die 2,7 bis 2,8 Milliarden, die durch die Rückzahlung der für verfassungswidrig erklärten Brennelemente-Steuer ins Unternehmen fließen, genau dort. Sonderdividende ist nicht, man will die Bilanz stärken, so E.ON am Freitag.

Eigentlich ja vernünftig. Das Geld wird gebraucht und kann so über die kommenden Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...