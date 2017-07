FMW-Redaktion

Erleben wir derzeit eine Umschichtung an den Märkten? An den Aktienmärkten jedenfalls scheint nach den Aussagen zahlreicher Notenbanker etwas Skepsis einzukehren. Die "hawkishe Wende" hat besonders am Anleihemarkt, aber auch an den Aktienmärkten zu stärkeren Bewegungen geführt. Aus Gesprächen, die wir führten, ist ablesbar, dass es hier noch keine einheitliche Grundrichtung gibt: während Profis am Anleihemarkt nun steigende Renditen bei Anleihen erwarten mit einer sich versteilenden Zinskurve, sind andere (Vermögensverwalter) noch im alten Modus und glauben nicht, dass sich die Grundrichtung der Märkte verändert hat.

Wie derzeit die innere Verfassung der Märkte ist, läßt sich meist recht gut an den CFTC-Daten ablesen, die über die Positionierungen am Future-Markt Auskunft geben. Und hier fällt zunächst einmal auf, dass die bullische Stimmung gegenüber Gold und Silber deutlich nachgelassen hat. So wurden bei Gold im Vergleich zur Vorwoche gut 22.000 Long-Kontrakte abgebaut auf nun knapp 148.000 Kontrakte, während gleichzeitig über 6000 neue Short-Kontrakte geöffnet worden sind auf nun 71.000 Kontrakte. Damit beträgt das Long-Short-Verhältnis zwar immer noch knapp über 2:1, aber die extrem bullische Stimmung für das gelbe Metall ist erst einmal dahin. Der Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...