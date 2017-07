Die Produktqualität zu 100 Prozent sicherzustellen - bei gleichzeitig beschleunigten Produktionsprozessen - wird zu einer immer größeren Herausforderung. Beinahe monatlich werden neue Vorschriften erlassen, und Produkte müssen immer schneller geliefert sowie auf den Markt gebracht werden. Während die eigenen Mitarbeiter diese Herausforderungen in aller Regel gut verstehen und lernen, mit ihnen umzugehen, mangelt es bei externen Lieferanten mitunter am Verständnis oder an den Prozessen und Technologien, diese spezifischen Anforderungen der Pharmaindustrie zu erfüllen. Eine Ausnahme von der Regel ist die K + D AG, die als erstes Unternehmen der Branche die Standards Guter Herstellungspraxis erfüllte.

Das 1883 gegründete Familienunternehmen K + D AG mit Sitz in St. Gallen, Schweiz, wird seit 1934 von der Familie Kuhn geleitet. Mit modernster Fertigungstechnik entwickelt und produziert es GMP-konforme und fälschungssichere Faltschachteln aus Karton für die Pharma- und die Kosmetikindustrie.

Modernste Technik

"Unser Ziel ist es, stets die höchsten Qualitätsstandards der Pharmaindustrie zu erfüllen", erklärt Inhaber und CEO Stefan Kuhn. "So waren wir beispielsweise das erste europäische Unternehmen mit GMP, das die Zertifizierung nach ISO 15378 erhielt. Außerdem bieten wir alle erforderlichen Werkzeuge und Serviceleistungen, um die Anforderungen der Pharmaindustrie zu erfüllen. Bei neuen Produktionstechnologien für die Verpackungsherstellung übernehmen wir stets eine Vorreiterrolle und bieten unseren Kunden somit permanent Innovationen für ihren Verpackungsbedarf. Das macht uns einzigartig." Um seinen Wettbewerbsvorsprung zu halten, hat K + D umfassend in modernste Technologien investiert. In der Produktionshalle steht eine Manroland 708 LTTLV, die größte Acht-Farben-Druckmaschine in der Ostschweiz: Sie verfügt über acht Druck- und zwei Lackierwerke sowie ein Kaltfolienwerk und produziert Druckerzeugnisse in einem Durchlauf, bei denen früher mehrere aufeinanderfolgende Arbeitsgänge erforderlich waren. Dank der zusätzlichen Investition in die Equinox-Lösung von Esko mit erweitertem ...

