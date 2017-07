Frankfurt - War das die endgültige Wende? Das fragen sich Anleger angesichts der in der letzten Woche deutlich rückläufigen Anleihekurse, gestiegenen Renditen und kräftigen Verluste an den Aktienmärkten, so die Deutsche Börse AG.Hintergrund seien Spekulationen um eine baldige geldpolitische Straffung durch die EZB nach Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi am Dienstag letzter Woche. "Das hat den Markt schon ordentlich durchgeschüttelt", berichte Arthur Brunner von der ICF Bank. Von Panik wolle er allerdings nicht sprechen.

