Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Bilfinger (ISIN DE0005909006/ WKN 590900) eine 6,5% Aktienanleihe Classic 2018/06 (ISIN DE000DD0EWC3/ WKN DD0EWC) mit dem Basiswert Bilfinger vor.Der ehemalige Baukonzern Bilfinger habe sich in den vergangenen Jahren zu einem Industriedienstleister gewandelt. Im Frühjahr 2017 sei die Unternehmensstrategie neu ausgerichtet worden. Die Analysten der DZ BANK sind der Meinung, dass sich Bilfinger mit der Restrukturierung und seiner neuen Mittelfriststrategie 2020 auf dem richtigen Weg befindet, auch wenn sich die Restrukturierung noch in einem sehr frühen Stadium befindet und das Unternehmen noch eine große Wegstrecke zu bewältigen hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...