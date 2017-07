Wien - Der Datenkalender hält mit den Einkaufsmanagerindices für einzelne Länder die letzten interessanten Konjunkturumfragen für den Monat Juni bereit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die vorliegenden Indikationen würden in Italien und Spanien auf weitgehend unveränderte Ergebnisse im Verarbeitenden Gewerbe und einen merklichen Rückgang im Dienstleistungsbereich schließen lassen. Des Weiteren würden Industriedaten Einblick in die BIP-Entwicklung im zweiten Quartal geben. Angesichts der positiven Vorboten (Anstieg bei Sentimentumfragen) rechnen die Analysten der RBI in Deutschland, Frankreich und Spanien mit einer Produktionsausweitung im Vergleich zum Vormonat. Zudem sollte der Auftragseingang in der deutschen Industrie ein starkes Plus verbucht haben. Bei der Arbeitslosenquote in der Eurozone sei seit 2013 ein stabiler Abwärtstrend zu beobachten. Nach dem merklichen Rückgang im April spreche das angesprochene Muster für einen unveränderten Wert im Mai.

