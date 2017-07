Düsseldorf - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 3. Juli 2017 eine neue Protect-Indexanleihe Pro (ISIN DE000TD8BZW5/ WKN TD8BZW) auf den EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) zum Kauf an.Die Anleihe habe einen Basispreis, der dem Schlusskurs des Basiswertes am 28. Juni 2017 entspreche. Der Zinssatz p.a. betrage 3,00%. Die Barriere entspreche maximal 80,00% des Schlusskurses des Basiswertes am 28. Juni 2017. Der Ausgabepreis betrage 100,00% des Nennbetrages. Fällig werde das Papier dann am 05.07.2018. (Stand: 03.07.2017, 10:29:46) (03.07.2017/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...