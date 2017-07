Paris - Was für eine Rally! Im Vergleich zur Vorwoche machte der Ölpreis für die Nordseesorte Brent einen ordentlichen Satz; um gut 5 Prozent auf knapp 48 US-Dollar stieg der Preis des Energieträgers, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".

Den vollständigen Artikel lesen ...