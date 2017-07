Zürich / Amsterdam (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100018030 -



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint gab heute die

Ernennung von 19 neuen Partnern in Europa bekannt. Damit wird die

positive Geschäftsentwicklung weiter bekräftigt. Neben Investitionen

in den Ausbau von Kundendienstleistungen, den verstärkten Fokus auf

Innovationen sowie globale Reichweite gehört die Rekrutierung,

Förderung und vor allem Beförderung von exzellenten Mitarbeitern zu

den wichtigsten Zielen des Unternehmens für ein nachhaltiges

Wachstum. Dabei wurden 16 der 19 Partner intern befördert und drei

Neuzugänge von extern berufen.



Peter Mockler, Managing Partner bei BearingPoint, kommentiert die

erfreuliche Entwicklung: "Ich bin stolz darauf, dass wir 19 neue

Partner in unseren Führungskreis aufnehmen konnten. Besonders freut

mich die Beförderung von insgesamt vier Frauen, was die bei uns

steigende Tendenz weiblicher Führungskräfte unterstreicht. Dass der

überwiegende Teil der neuen Partner intern aufgestiegen ist, macht

deren überzeugende Erfolgsbilanz im Rahmen von Kundenprojekten

deutlich. Ebenso freue ich mich darüber, dass wir drei versierte

Marktexperten von extern für BearingPoint als Partner gewinnen

konnten, die über langjährige Branchenerfahrung und ausgeprägte

Fachkenntnisse verfügen. Auf dem Weg zu unserem Umsatzziel von einer

Milliarde Euro bis 2020 werden die 19 neuen Partner ebenso eine

Schlüsselrolle einnehmen."



Expertenzuwachs auch in der Schweiz



Claudio Stadelmann ist seit 2005 bei BearingPoint und betreut -

neu als Partner - Versicherungs- und Rückversicherungskunden im

Rahmen des digitalen Wandels und der regulatorischen

Herausforderungen. Zusammen mit seinem Team unterstützt er Kunden in

Initiativen zur Optimierung von Geschäftsmodellen, Prozessen und

Systemen im Spannungsfeld der Digitalisierung und Regulierung.



Die weiteren neuen Partner der europäischen Büros im Überblick



- Juliane Weber: Büro Berlin / Deutschland; Bei BearingPoint seit

2008; Verantwortungsbereiche: Digitales Immobilienmanagement,

Öffentliches Auftragswesen und Vergabe

- Elena Maasem: Büro Frankfurt / Deutschland; Bei BearingPoint seit

2011; Verantwortungsbereiche: Life Sciences, CRM, Sales Force

Effectiveness, Sales Force Automation, Business Intelligence

- Marc Meier-Wahl: Büro Frankfurt / Deutschland; Bei BearingPoint

seit 2011; Verantwortungsbereiche: Private and Corporate Banking,

Kreditwesen, IT-Beratung

- Ammar Jamal: Büro Hamburg / Deutschland; Bei BearingPoint seit

2008; Verantwortungsbereiche: Operational Excellence und digitale

Transformation für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute

- Carsten Erler: Büro Hamburg / Deutschland; Bei BearingPoint seit:

2010; Verantwortungsbereiche: Versicherungswirtschaft, SAP für

Versicherungslösungen, Payments, Vergütungsmanagement, Compliance

- Christoph Landgrebe: Büro Stuttgart / Deutschland; Bei BearingPoint

seit 2014; Verantwortungsbereiche: Automobilindustrie, Big Data

Analytics Operations

- Damien Coffinier: Büro Paris / Frankreich; Bei BearingPoint seit

2011; Verantwortungsbereiche: Retail Banking, Operational

Excellence, Business Development

- Claire Etcheverry: Büro Paris / Frankreich; Bei BearingPoint seit

2014; Verantwortungsbereiche: Operations, Logistik

- Guillaume Rivet: Büro Paris / Frankreich; Bei BearingPoint seit

2015; Verantwortungsbereiche: Konsumgüter & Einzelhandel, SAP

Transformationsprogramme, Pre-Sales Aktivitäten

- Rémy Sergent: Büro Paris / Frankreich; Bei BearingPoint seit 2006;

Verantwortungsbereiche: Operational Excellence, Kosten- /

Effizienzoptimierung, Wachstumsstrategie, M & A, Performance

Management

- Aloke Kapur: Büro London / UK; Bei BearingPoint seit 2004;

Verantwortungsbereiche: Digital Ecosystem Management,

Plattform-zentrierte Geschäftsmodelle

- John Lockton: Büro London / UK; Bei BearingPoint seit 2017;

Verantwortungsbereiche: Unternehmensstrategie, Operations & Supply

Chain

- Mandy Smith: Büro London / UK; Bei BearingPoint seit 2005;

Verantwortungsbereiche: Automotive, IT, digitale Transformation

- Giancarlo Barbeni: Büro Turin / Italien; Bei BearingPoint seit

2017; Verantwortungsbereiche: Leiter Production Industries Italien,

Automotive Team Leader Turin

- Massimiliano Monfreda: Büro Mailand / Italien; Bei BearingPoint

seit 2017; Verantwortungsbereiche: Leiter Financial Services in

Italien

- Peter Brente: Büro Stockholm / Schweden; Bei BearingPoint seit

2011; Verantwortungsbereiche: Teamleiter Operations sowie Leiter

Commercial Industries und Manufacturing Industries in den

nordischen Ländern

- Antti Hämäläinen: Büro Helsinki / Finnland; Bei BearingPoint seit

2008; Verantwortungsbereiche: Service Line Leader Finance &

Regulatory / IT Advisory in Finnland

- Bjoern Grosser: Büro Wien / Österreich; Bei BearingPoint seit 2001;

Verantwortungsbereiche: Telekommunikation, Software-Entwicklung,

Agile Methodologies



Über BearingPoint



BearingPoint ist eine unabhängige Management- und

Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.

Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions und

Ventures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,

Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den Bereichen

Digital Transformation, Regulatory Technology sowie Advanced

Analytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von

Start-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit

führenden Unternehmen und Organisationen. BearingPoints globales

Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt

Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für

einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.



Umfassende Informationen zur Entwicklung und zum Erfolg des

Unternehmens finden Sie auch im aktuellen Geschäftsbericht 2016:

https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/geschaeftsbericht



http://www.bearingpoint.com



Originaltext: BearingPoint Switzerland AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100018030

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100018030.rss2



Kontakt:

Ursula Steingruber

Marketing & Communications Manager

BearingPoint Switzerland AG

Telefon: +41 43 299 73 62

E-Mail: ursula.steingruber@bearingpoint.com

Twitter: @BE_DACH