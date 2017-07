Die E-CUBE Serie - für den Einsatz in der täglichen Praxis.



E-CUBE 15 Platinum - für höchste Ansprüche, ohne Kompromisse.



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Alpinion Medical Systems hat

die weltweite Markteinführung seines neuen Ultraschallsystems, das

E-CUBE 15 Platinum, bekanntgegeben. Das E-CUBE 15 Platinum ist

Alpinions leistungsstärkstes Farbdopplersystem, ausgestattet mit den

aktuellsten Technologien und Funktionen aus dem eigenen Hause.

Alpinion arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung von

hochleistungsfähigen Systemen, um die Anforderungen seiner Anwender

zu erfüllen.



Die fundamentale 2D-Bildqualität - ein Grundbestandteile der

Ultraschallbildgebung - wurde durch die FleXcanTM Pro Architecture

wesentlich verbessert. Alpinions einzigartige Bildgebungsplattform,

die auf einem neu entwickelten HW- und SW-Beamforming basiert,

steuert und verarbeitet die 2D- und Doppler-Daten getrennt

voneinander, um eine verbesserte Doppler-Leistung zu erzielen und

gleichzeitig die 2D-Bildqualität zu bewahren. Außerdem erhöht das

komplexe Bildoptimierungstool Optimal Image SuiteTM Plus die

Leistungsfähigkeit der Bildverarbeitung. Der Bedienkomfort wird unter

anderem durch die verbesserte XpeedTM Funktion optimiert. Diese

ermöglicht den Anwendern eine einfachere und schnellere Aufnahme von

optimierten klinischen Bildern. Die Schallköpfe mit Alpinions

unternehmenseigener Einkristall-Technologie Crystal SignatureTM

bieten höhere Auflösung und eine überlegene Bildqualität mit einer

großen Bandbreite und verbesserter Sensitivität.



Der vereinfachte Workflow des E-CUBE 15 Platinum erhöht den

Bedienkomfort in der täglichen Praxis. Mit dem überarbeiteten Design

des User Interface wird ein hohe Lesbarkeit unter allen

Lichtverhältnissen sicherstellt und der Zugriff auf essentielle

Funktionen und Modi erleichtert und beschleunigt. Mit einem

Tastendruck werden individuelle Power-Preset-Voreinstellungen geladen

und der Arbeits- und Zeitaufwand für die Optimierung der Bilder

verringert. Für zusätzliche Effizienz bei der Arbeit können sechs

individuell konfigurierbare Tasten auf dem Bedienfeld mit häufig

genutzten Funktionen belegt werden. Die reduzierte Anzahl an

Tastenberührungen verringert Ermüdungserscheinungen und gleichzeitig

die Dauer der Untersuchung. 512 GB SSD Speicher und ein

branchenführender Prozessor garantieren eine hohe Datenverarbeitungs-

und Rechengeschwindigkeit: in unter 1 Minute ist das System

startbereit, Patientendaten können schneller als je zuvor aufgerufen

und gespeichert werden.



Das E-CUBE 15 Platinum bietet ein konstant hohes Niveau an

Bildqualität mit Visualisierungsfunktionen und Analyse-Tools für ein

breites Spektrum von klinischen Anwendungen. Zusätzlich zu der

etablierten 3D/4D-Software Volumen Master beinhaltet Volume

Advanced neue, erweiterte Funktionen zur Verarbeitung der

Volumendaten: FreeAngle MSV, AnySlice und Volume Analysis. Mit

AnySlice lassen sich auch gebogene Strukturen wie eine fetale

Wirbelsäule auf einer Ebene darstellen. FreeAngle MSV erlaubt die

freie Positionierung von Ebenen für eine akkurate und detaillierte

Darstellung anatomischer und pathologischer Strukturen. Für

aufgenommene und gespeicherte Bild-Rohdaten können auch im Nachhinein

Parameter verändert und Messungen durchgeführt werden. So ermöglicht

das E-CUBE 15 Platinum weitere Diagnosen auch nach Abschluss der

Untersuchung.



Die skalierbare Architektur von Alpinion ermöglicht komfortable

Systemupdates zur Erhaltung der Aktualität und Leistungsfähigkeit. So

ist das E-CUBE 15 Platinum eine sichere Investition in die Zukunft

und garantiert eine Wertbeständigkeit über den gesamten

Produktlebenszyklus.



