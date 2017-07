Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird US-Präsident Donald Trump bereits am Donnerstag vor dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) zu einem Gespräch treffen. "Tatsächlich ist eine Begegnung mit dem US-Präsidenten vor Beginn des G20-Gipfels ins Auge gefasst", bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz. Das Treffen werde "höchstwahrscheinlich am frühen Donnerstagabend" stattfinden.

Seibert wertete das Treffen als übliches Vorgehen vor einem solchen Gipfel. "Das ist etwas völlig Normales", sagte der Regierungssprecher. So habe die Kanzlerin auch am Freitagnachmittag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Allerdings räumte Seibert auch nach den Vorbereitungsgesprächen der Bundesregierung für den G20-Gipfel ein, "dass noch schwierige Fragen anstehen".

Merkel hatte am vergangenen Donnerstag in einer Regierungserklärung als Ziel ausgegeben, "dass vom G20-Gipfel ein deutliches Signal für freie Märkte und gegen Abschottung ausgeht", und die auf Handelsprotektionismus gerichtete Politik Trumps scharf angegriffen. Sie hatte auch ein Festhalten am Pariser Klimaabkommen bekräftigt, aus dem Trump ausgestiegen ist, und angekündigt, den Dissens mit dem US-Präsidenten in Hamburg "nicht übertünchen" zu wollen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 05:49 ET (09:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.