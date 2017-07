Saarbrücken (ots) - Liebes-Aus für Heimlich-Shopper?



In einer guten Beziehung muss jeder seine kleinen Geheimnisse haben dürfen - oder etwa nicht? Zumindest, wenn es ums Geld geht, stimmt die knappe Mehrheit der Deutschen zu, so das Ergebnis einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt. 52 Prozent derjenigen, die in einer Beziehung leben, stört es wenig bis gar nicht, wenn sich der Partner etwas Teures kauft, ohne die Anschaffung vorher zu besprechen.(1) Vor allem Männer (60 Prozent) legen keinen Wert darauf, dass ihre bessere Hälfte solche Dinge vorab mit ihnen klärt, bei den befragten Frauen sind es 44 Prozent. Bei aller Shopping-Lust im Hier und Jetzt sollte jedoch nicht die Vorsorge für die Zukunft vergessen werden. Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt: "In der Regel ist die eigene Arbeitsfähigkeit die Basis für unbeschwerte Einkaufsfreude. Doch jeder Sechste wird im Lauf seines Berufslebens erwerbsunfähig. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung bietet die passende Vorsorge gegen dieses Risiko."



(1) Repräsentative Umfrage "Frühlingsumfrage 2017 - Geld und Partnerschaft" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.503 Personen ab 18 Jahren befragt.



Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-einkaeufe



Weitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/



OTS: CosmosDirekt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63229.rss2



Pressekontakt: Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder haben Sie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an: Sabine Gemballa Externe Kommunikation CosmosDirekt Generali Deutschland AG Telefon: 0681 966-7560 E-Mail: sabine.gemballa@generali.com