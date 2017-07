Das Start-up Knip galt als eine der aussichtsreichsten Versicherungs-Technologiefirmen. Nun haben die Investoren offenbar das Vertrauen verloren: Der Onlinemakler fusioniert überraschend mit dem Vergleichsportal Komparu.

Dennis Just gab sich gewohnt angriffslustig: "Wir verzeichnen in allen Geschäftsbereichen seit über zwei Jahren ein hohes dreistelliges Wachstum pro Jahr und wollen diese Entwicklung noch beschleunigen", erklärte der Gründer des Schweizer Online-Versicherungsmaklers Knip noch im Mai, als er auf vermeintlich schwache Download-Zahlen seiner App in Deutschland angesprochen wurde. Doch wenige Wochen später ist klar, dass wichtige Investoren von Knip diese optimistische Weltsicht nicht mehr teilen. Überraschend kündigte das Startup an, mit dem niederländischen Vergleichsportal Komparu zur sogenannten Digital Insurance Group zu fusionieren. Für den Knip-Gründer ist danach kein Platz mehr im neuen Unternehmen: Just werde im Zuge der Transaktion aus dem Unternehmen ausscheiden, heißt es.

Ein Hoffnungsträger weniger: Das Startup aus der Schweiz, das seit einigen Jahren auch auf dem deutschen Markt aktiv war, galt lange als eine der aussichtsreichsten europäischen Versicherungs-Technologiefirmen, auch Insurtechs genannt. Das Unternehmen, das von seinen Investoren im Herbst 2015 rund 15 Millionen Franken Startkapital erhalten hatte, wollte als Online-Makler auf zeitgemäße Weise den Kontakt zum Kunden herstellen und über Smartphone nicht nur die üblichen Hausrats-, Haftpflicht und Rechtsschutzversicherungen vermitteln, sondern für die Kunden auch alle Policen per App verwalten. Doch die Konkurrenz auf ...

