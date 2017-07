Nach einer ersten Auswertungen des Fraunhofer ISE erreichen die erneuerbaren Energien einen Anteil von 37,8 Prozent im ersten Halbjahr an der öffentlichen Stromversorgung. Der Anteil der Photovoltaik stieg auf 7,6 Prozent. Der Bundesverband Erneuerbare Energie verweist darauf, dass die Bundesregierung dennoch droht, ihr Ziele zu verfehlen - vor allem weil Erneuerbare im Wärme- und Verkehrssektor nicht vorankommen.Der Photovoltaik-Zubau in Deutschland kommt derzeit nur in Trippelschritten voran. Die in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen haben dennoch im ersten Halbjahr rund 10,1 Prozent ...

