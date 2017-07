Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Doku-Reihe "Writers' Room" beleuchtet die Kunst der Serie ab 4. Juli immer dienstags um 20:15 Uhr - Insights zu Lieblingsserien wie "Game of Thrones", "House of Cards", "The Walking Dead" und "Dexter" - Alle Sky Arts HD Programme auch über Sky On Demand und Sky Go sowie mit Streaming-Dienst Sky Ticket flexibel für jeden abrufbar



Unterföhring, 3. Juli 2017 - Jim Rash versteht etwas von guten Drehbüchern und ihrer Verfilmung. Selber schrieb er das Drehbuch zu "The Descendants" mit George Clooney in der Hauptrolle und erhielt dafür einen Oscar. Auch vor der Kamera gab und gibt Rash in mittlerweile über 60 Produktionen, darunter diversen Serien, sein Bestes. Die Rolle des Studienleiters Pelton in der Sitcom "Community" brachte ihm dabei bisher die größte Bekanntheit ein. Sein Know-how prädestiniert Rash als Host für diese Doku-Reihe, die die Prozesse hinter den Kulissen populärer TV-Serien beleuchtet und erklärt. Zusammen mit seinen Gästen gibt der Comedian exklusive Einblicke in einen sagenumwobenen Ort, den "Writers' Room":



Exklusiv auf Sky Arts HD verrät die Reihe in Form einer Talkshow mit zwei Staffeln und jeweils sechs Episoden ab morgen, den 4. Juli, und dann dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolge, was wir über unsere Lieblingsserien wie "Dexter" oder "Game of Thrones" schon immer wissen wollten:



Acht Staffeln, vier Primetime Emmy Awards, zwei Golden Globes: Die Serie "Dexter" (alle Staffeln als Sky Box Set auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket) über einen Serienkiller mit moralischen Maßstäben überzeugte Publikum und Kritiker gleichermaßen. Aber auch bei erfolgreichen Produktionen kann es zu Krisen kommen. Das Team, das Dexter Morgan zum Leben erweckte, erinnert sich. So berichtet Show Runner Scott Buck von niemals enden wollenden Diskussionen über die Entwicklung der Charaktere und Handlung. Und auch Hauptdarsteller Michael C. Hall kommt zu Wort.



Mehrfach prämiert mit dem Golden Globe und dem Prime Time Emmy Award, gefeiert von Publikum und Kritik: "Game of Thrones" (brandneue Staffel ab 16. Juli exklusiv auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket) ist einer der größten Erfolge der TV-Geschichte. Am Anfang sah es allerdings gar nicht danach aus. Nach dem ersten Schnitt der Pilotfolge gab es massive Bedenken. David Benioff und D.B. Weiss, die Schöpfer der Serie, verraten, wie sie das Ruder rumrissen und was "Game of Thrones" so beliebt macht



Ausstrahlungsreihenfolge: "Writers' Room" (USA, 2014), 2 Staffeln mit jeweils 6 Episoden à 30 Minuten, ab 4.07. immer dienstags um 20: 15 Uhr in Doppelfolge - deutsche Erstausstrahlung "Breaking Bad" und "Dexter" "Parks and Recreation" und "New Girl" "Game of Thrones" und "American Horror Story" "The Walking Dead, Smallville & Other Comics" und "Sons of Anarchy" "House of Cards" und "Scandal" "The Good Wife" und "Pretty Little Liars"



Über Sky Arts HD: Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch über Sky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert seit Juli 2016 die aufregende Kunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus auf Fotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur, Tanz, klassische Musik und Konzertüber-tragungen. Sky Arts ist im Vereinigten Königreich, Irland und Italien bereits seit Langem erfolgreicher Teil des Sky Programmportfolios. In Deutschland und Österreich ist Sky Arts HD im Sky Entertainment Paket enthalten. Alle Inhalte von Sky Arts sind zudem mit dem Entertainment Monatsticket des Streaming-Dienstes Sky Ticket verfügbar.



Über Sky Deutschland: Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Shoshannah Peter External Communications Tel: 089/9958 6339 Shoshannah.Peter@sky.de www.facebook.com/SkyArtsDE https://twitter.com/SkyArtsDE



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel. +49 89 9958 6847 margit.schulzke@sky.de