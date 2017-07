Zwischen Wochenende und dem Feiertag am Dienstag dürften die Handelsvolumina an der Wall Street zum Wochenbeginn äußerst mager ausfallen. Dies gilt umso mehr, weil im Vorfeld des Unabhängigkeitstages am Montag nur ein bis 19.00 Uhr MESZ verkürzter Aktienhandel in den USA stattfindet. Nachdem der marktbreite S&P-500 zum siebten Mal in Folge ein Quartal mit Aufschlägen abgeschlossen hat, könnte es zum Start in die dritte Periode erneut noch oben gehen. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen etwas festeren Handelbeginn am Kassamarkt hin. Im frühen Handel gilt es, die Bauausgaben für Mai und vor allem den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Juni zu verarbeiten. Bei beiden Konjunkturdaten setzen Marktteilnehmer auf eine Verbesserung. Zudem wartet der Markit-Einkaufsmanagerindex - ebenfalls für das produzierende Gewerbe - auf die Anleger - allerdings nur in zweiter Lesung.

"Die Handelvolumina dürften aller Voraussicht nach relativ mau zum Wochenbeginn ausfallen, so wie wir dies bereits in Asien wegen des Feiertags am Dienstag und der verkürzten Sitzung heute beobachtet haben. Das heißt aber nicht zwingend, dass sich der Markt nicht bewegt, zumal es unterstützende Daten gibt", sagt Marktanalyst Craig Erlam von Oanda.

