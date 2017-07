FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag trotz robuster Konjunkturdaten aus dem Euroraum gesunken. Am Mittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1372 US-Dollar und damit auf den schwächsten Stand seit vergangenem Mittwoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1412 Dollar festgesetzt.

Die Stimmung in den Industriebetrieben des Euroraums hat sich laut dem Institut IHS Markit im Juni deutlicher verbessert als bislang angenommen und ist laut einer zweiten Schätzung auf den höchsten Stand seit gut sechs Jahren gestiegen. Zudem verharrte die Arbeitslosigkeit im Euroraum laut dem Statistikamt Eurostat im Mai unverändert bei 9,3 Prozent und damit auf dem niedrigsten Niveau seit März 2009. Den Euro konnten die robusten Daten aber nicht beflügeln.

Im weiteren Tagesverlauf stehen noch in den USA die Einkaufsmanagerindizes zur Industrie an. Die Umfrage unter ranghohen Angestellten gilt als guter Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung, weshalb sie von Analysten stark beachtet wird. Zudem werden noch Zahlen zu den US-Bauausgaben veröffentlicht./tos/jsl/stb

