Frankfurt - Eine ereignissreiche Woche am europäischen Rentenmarkt liegt hinter uns, so die Experten von Union Investment.Am Montag habe sich zunächst das freundliche Bild der vergangenen Wochen noch fortgesetzt. Sowohl Anleihen aus den Kern- als auch den Peripherieländern hätten in diesem Umfeld Kursgewinne verbucht. Das Blatt habe sich jedoch gewendet, als EZB-Chef Mario Draghi in einer bemerkenswerten Rede am Dienstag habe aufhorchen lassen. Draghi habe auf die gute konjunkturelle Lage im Euroraum verwiesen. In einem solchen Umfeld käme eine Beibehaltung der aktuellen geldpolitischen Strategie faktisch einer weiteren Lockerung gleich, weshalb eine Anpassung erfolgen müsse. Ferner habe er die derzeitigen Inflationsraten zwar für niedrig befunden, sehe aber nach vorne gerichtet sehr wohl aufkommenden Inflationsdruck. Deflationäre Gefahren könne er somit nicht mehr erkennen.

