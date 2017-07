Hannover (ots) - Die Konzept und Marketing GmbH hat die Produktpalette zur Unfallversicherung um einen neu entwickelten Tarif erweitert. Das neue Unfallprodukt wird unter dem Namen allsafe bodyguard in den Tarifvarianten fine und prime angeboten. Somit wird sowohl preisbewussten als auch leistungsorientierten Kunden eine hervorragende Absicherung geboten. Auch in diesem K&M-Produkt wird auf Ratenzahlungszuschläge bei unterjähriger Zahlweise verzichtet.



Beide Tarife verfügen über einen sehr umfangreichen Unfallbegriff, die Mitversicherung von Infektionen und allergischen Reaktionen - auch auf Insektenstiche - und eine verbesserte Gliedertaxe. Im Tarif fine wird bis 40% und im Tarif prime bis zu 100% auf eine Leistungsminderung wegen der Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen verzichtet. Aufgrund der umfangreichen Leistungen beider Tarife und des innovativen Berufsgruppensystems ist allsafe bodyguard sowohl für Familien mit Kindern also auch für Singles eine tolle und preiswerte Absicherung.



"Bei der Entwicklung von allsafe bodyguard waren für uns viele Aspekte relevant", betont der Vertriebsleiter der Konzept & Marketing GmbH Marcel Lütterforst. " Neben hervorragenden Leistungen und einem neuen Berufsgruppensystem mit günstigen Prämien, ist uns wichtig, die Beratung für unsere Vertriebspartner zu erleichtern. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützen wir sie unter anderem mit einem neuen Onlinerechner, nachvollziehbaren Schadenbeispielen, einem verständlichen Bedingungswerk und zielorientierter Beratungsunterstützung."



Weitere Informationen unter: www.allsafe-bodyguard.de



Über die Konzept & Marketing GmbH:



Die Konzept & Marketing GmbH ist ein spezialisierter Dienstleister im Versicherungsmarkt, der seit 2001 leistungsstarke Produkte im Bereich Sach, Haftpflicht und Unfall entwickelt und über aktuell 7.000 angeschlossene Vertriebspartner vertreibt. Mit 90 Mitarbeitern am Stammsitz in Hannover verwaltet der Assekuradeur 190.000 aktive Risiken.



Pressekontakt: Marcel Lütterforst Tel. 0511 64054 542 E-Mail: marcel.luetterforst@k-m.info www.k-m.info