FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler bringt in Kenia zwei neue Bus-Modelle auf den Markt. Der DAX-Konzern reagiert damit nach eigenen Angaben auf die regional immer stärker wachsende Nachfrage nach Bussen für den Personentransport in Ost- und Zentralafrika. Beide Busse werden in Zusammenarbeit mit dem lokalen Vertriebspartner DT Dobie Kenya vor Ort in Nairobi gefertigt. Der kompakte City-Bus Mercedes-Benz 917 eigne sich ideal für den Stadt-, Schul- und Shuttlebetrieb und biete bis zu 37 Personen Platz. Der geräumigere Mercedes-Benz 1730 sei für Langstrecken ausgelegt und habe Platz für rund 60 Fahrgäste.

Kenia ist laut Daimler mit einem Gesamtmarkt von künftig rund 2.500 Neufahrzeugen pro Jahr einer der wichtigsten Absatzmärkte für Busse in Zentral- und Ostafrika. Daimler ist bereits seit den 1950er Jahren in Kenia geschäftlich tätig.

July 03, 2017 06:13 ET (10:13 GMT)

