Die Heizölpreise starten heute mit durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter in die neue Handelswoche und konsolidieren auf hohem Niveau. Die Preise für Rohöl haben zum Wochenauftakt weiter zugelegt und setzen ihre Kursgewinne aus der vergangenen Woche fort. Ein Barrel West Texas Intermediate (WTI) kostet am Montagmorgen 46,36 US-Dollar, die Nordseesorte Brent 49,06 US-Dollar. Da morgen in den ...

