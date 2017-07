Hamburg (ots) -



Ein großer Trend war auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW - der bekannten Presse-Vorschau im Vorwege der IFA - unübersehbar: SmartHome und IoT werden nicht nur auf der kommenden IFA beherrschende Themen sein. - Fast jeder Aussteller der Neuheitenschau hatte ein vernetztes Gerät aus der IoT- oder SmartHome-Welt dabei. - Zwei der drei Bestplazierten beim PREVIEW-Award für die Innovation der IFA bieten Lösungen für unser intelligentes Zuhause. Der erste Platz des begehrten Medienpreises ging an das Berliner Unternehmen Smartfrog. Die Folgeplätze belegten die Firmen ReSound GN und Sophos.



Welche neuen Technologien, Lösungen und Trends unsere Lebens- und Arbeitswelt nachhaltig verändern werden, zeigten namhafte Unternehmen von "A" wie ASUS über GIGASET bis "Z" wie ZDF auf der 14. DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW. Die Bandbreite der auf der bekannten Presse-Vorschau präsentierten Neuheiten reichte vom weltweit ersten Smartphone, das AR- und VR-Erlebnisse ermöglicht über gedruckte Elektronik und Displays zum Anziehen bis zur ersten, durch Gesten steuerbaren Drohne.



Aus dem großen Spektrum der auf der PREVIEW gezeigten Neuheiten wurden mehr als 20 für den PREVIEW-Award nominiert. Welches dieser Produkte im Vorwege der IFA das innovativste ist, darüber stimmten Journalisten unterschiedlichster Medien vor Ort in Hamburg und München ab. Die meisten Stimmen konnte dabei die Berliner Firma Smartfrog auf sich vereinen.



Smartfrog vereint SmartHome-Cam mit umfassendem Nutzerkonzept



Das agile Berliner StartUp, das in den USA bereits in einem Atemzug mit nest (Google) genannt wird, präsentierte auf der PREVIEW eine Kamera, die unser Zuhause überwacht. Sobald sie etwas Ungewöhnliches registriert, überträgt die perfekt designte Kamera Bilder in HD-Qualität auf Handy, Tablets & Co. Das Besondere: Die in fünf Minuten installierte SmartHome-Cam ist ein Baustein einer kompletten Nutzungskette, inklusive Video-Speicher, SSL verschlüsselter Datenübertragung und sicherer Aufbewahrung der Daten in TÜV und ISO zertifizierten, deutschen Hochsicherheitsrechenzentren.



Katharina Wild, Mitglied der Geschäftsführung bei Smartfrog: "Wir freuen uns sehr, dass unser Produkt bei den Medienvertreter der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW anlässlich der IFA eine so große Anerkennung fand. Das ermutigt uns sehr, bei der weiteren Realisierung unserer Vision, die neuesten Internet-der-Dinge-Technologien nutzerfreundlich, preisgünstig und vor allem sicher verfügbar zu machen."



Das Sieger-Produkt kann man übrigens nicht nur kaufen, sondern für 5,95EUR im Monat auch mieten. Amazon hat dafür seinen kompletten, bisher nur auf Festpreise ausgerichteten Shop angepasst.



Immer die neueste Technik im Ohr - Revolutionäres Service-Komponente von ReSound GN



Der Hörgeräte-Hersteller ReSound GN präsentierte mit dem "ReSound LiNX 3D" auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW in Hamburg und München ein neuartiges smartes Hörgerät - die dritte Generation des ersten Hörgeräts "Made for iPhone". Dieses ermöglicht nicht nur ein besonders klares Sprachverstehen, 360° Klangortung, modernste Steuerungsoptionen oder eine kabellose Audio-Anbindung an Smartphones. Viele Designs eröffnen ferner eine höchst mögliche Individualisierbarkeit und das schon ab einem mittleren Preissegment.



Wirklich revolutionär ist eine völlig neue Service-Komponente. Auf Wunsch kann der Hörakustiker seinem Kunden Updates auf die Hörgeräte online einspielen und die Feineinstellung optimieren. Ob der Hörgeräte-Träger zuhause ist, auf der Arbeit oder im Urlaub - auf den qualifizierten Service seines persönlichen Hör-Experten muss er an keinem Ort der Welt mehr verzichten. Eine Innovation, die vielen Menschen das Leben enorm erleichtern kann und verdienterweise von den Journalisten der Presse-Vorschau im Vorwege der IFA mit dem PREVIEW-Award, dem Medienpreis für Innovation, ausgezeichnet wurde.



Hackern das Leben schwer machen - Sophos bietet kostenfreien Schutz fürs eigene Heim



Im Internet-of-Things wird alles ungefragt vernetzt. Primäre Ansätze der Geräte sind die vernetzte Funktionalität und einfache Handhabung. Sicherheit spielt dabei oft nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Aufgrund fehlender Sicherheit und falscher Handhabung werden Hackern so Scheunentore geöffnet. Sophos, Europas größtes Sicherheitsunternehmen, schützt die eigenen vier Wände jetzt vor Cyber-Attacken.



Bisher konzentrierte sich Sophos darauf, Unternehmen zu sichern. Sophos-Produkte schützen heute die Netzwerke von rund 100.000 Unternehmen, darunter internationale Brands wie Pixar, Under Armour, Ford oder Avis. Rund 100 Millionen Menschen in 150 Ländern vertrauen dieser Expertise. Sicherheits-Know-how, das mit "Sophos Home" jetzt auch Privatpersonen zur Verfügung steht. Dass "Sophos Home" und eine zusätzliche, kostenfreien Firewall der ganzen Familie (Freunde inklusive) jetzt Sicherheit zum Nulltarif bietet und Cyber-Piraten daran hindert, das private Zuhause zu entern, war den auf der PREVIEW vertretenen Journalisten einen weiteren PREVIEW-Award wert.



Fotos von den Gewinnern, weitere Informationen, Audio- und Video-Beiträge zu den vielen neuen Produkte und Highlights der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW anlässlich der IFA stehen auf dem Tech- & Recherche-Portal PREVIEW online (www.pre-view-online.com) zur Verfügung. Mit einem Klick auf die Buchstaben IFA werden alle IFA-relevanten Inhalte ausgefiltert und angezeigt. Schneller, bequemer und umfassender kann man sich im Vorfeld der IFA einfach nicht über interessante Produkte und Techniken informieren. Produkte und Lösungen, die unser mehr und mehr digital geprägtes Leben und Arbeiten nachhaltig verändern werden.



