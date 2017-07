03.07.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Dividendenzahlungen und Ausschüttungen Dritter Markt ISIN Wertpapier Währung Dividende Ex-Tag record date Zahltag US0258161092 American Express Co USD 0,32 05.07.2017 07.07.2017 10.08.2017 US17275R1023 Cisco Systems Inc USD 0,29 05.07.2017 07.07.2017 26.07.2017Die Orders werden für erloschen erklärt und müssen am Ex-Tag neu erteilt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...