Zürich - Für den Schweizer Aktienmarkt ist der Start in die zweite Jahreshälfte 2017 bisher geglückt. Nach einem freundlichen Start baut der Leitindex SMI seine Gewinne bis zum Mittag noch etwas aus und nimmt die 9'000er-Marke verschärft ins Visier. Der Markt wird nicht zuletzt durch freundliche Stimmungsindikatoren aus Asien gestützt.

In dem aktuellen Umfeld sorgen laut Händler aber vor allem die Banken für Rückenwind. Sie profitieren von den zuletzt angezogenen Renditen an den Bondmärkten. Auslöser dafür wiederum waren Zentralbanken wie die EZB, die Bank of England und auch die kanadische Notenbank, die allesamt eine weniger expansive Geldpolitik anzustreben scheinen. Die US-Notenbank wiederum wolle trotz der zuletzt etwas schwächeren Daten an ihrem Kurs festhalten. Gerade vor diesem Hintergrund dürften die zahlreichen Konjunkturdaten im weiteren Wochenverlauf marktbestimmend sein, ergänzt der Börsianer.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 12.10 Uhr 0,76% höher bei 8'974,34 Punkten und damit knapp unter dem bisherigen Tageshoch bei 8'980,21 Zählern. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 1,01% auf 1'418,34 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,72% ein auf 10'201,08 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln verbuchen 28 Gewinne, Nestlé sind unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...