Paris - Europas Aktienmärkte haben am Montag eine Erholung von den jüngsten Verlusten geschafft. Als Kursstützen erwiesen sich der etwas schwächelnde Euro, der europäische Exporte in Länder ausserhalb des Währungsraums begünstigt, gute Konjunkturdaten aus der Eurozone und China sowie die positiven Vorgaben der amerikanischen und asiatischen Börsen. Vor dem morgigen US-Feiertag, an dem an der Wall Street nicht gehandelt wird, war das Handelsvolumen allerdings vergleichsweise dünn.

Gegen Mittag stieg der EuroStoxx 50 um 0,96 Prozent auf 3474,85 ...

