BILFINGER SE

Liebe Trader,

In 2014 hielt sich das Bilfinger-Wertpaper noch im Bereich von 93,00 Euro auf und markierte dadurch seine finalen Hochs, bevor die Aktie anschließend merklich unter Druck geriet und nahezu an die Tiefs aus 2009 bis Sommer 2016 zurückgesetzt hat. Erst um 25,05 Euro gelangen schließlich eine nachhaltige Stabilisierung, sowie ein erster Aufwärtsschub auf 40,71 Euro in der ersten Jahreshälfte 2017. Damit lässt sich seit grob Mai 2015 eine volatile Stabilisierungsphase in dem Wertpapier erkennen, die zudem aber auch eine potentielle Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation aufzeigt. Der Wochenchart zeigt nämlich ein nahezu ausgereiftes Chartbild und fast fertige rechte Schulter dieser Formation.

Long-Chance:

Aber nicht nur mittelfristig orientierte Anleger können von einem neuerlichen Kursschub bei der Bilfinger-Aktie profitieren, auch kurzfristig orientierte Investoren können auf einen Anstieg bis zur potentiellen Nackenlinie um knapp 39,80 Euro setzen und hierbei eine ansehnliche Rendite herausholen. Mittelfristig ist aber erst oberhalb der Nackenlinie, sowie der Marke von grob 40,71 Euro ein Kursanstieg zunächst an den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei 44,90 Euro zu rechnen, eine komplette Umsetzung der Trendwendeformation könnte sogar Potential bis rechnerisch 65,00 Euro entfalten. In jedem Fall sollte für beide Lager eine Verlustbegrenzung noch knapp unterhalb der Vorwochentiefs von 32,89 Euro angesetzt werden - deutlich eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen bei einem nachhaltigen Rückfall unter die markante Horizontalunterstützung von 31,31 Euro - Kursabgaben auf die Verlaufstiefs aus 2016 bei 25,05 Euro sollte in diesem Fall einkalkuliert werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 34,99 Euro

Kursziel: 49,80 / 44,90 Euro

Stopp: < 32,89 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,10 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bilfinger SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 34,99 Euro; 11:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.