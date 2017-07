FMW-Redaktion

Der große Magier des Verkaufs ist wieder aktiv - und siehe da, er schafft es erneut, Euphorie zu produzieren! Ähnlich wie Donald Trump, aus dessen Berater-Gremium er sich kürzlich zurück gezogen hatte (wegen der Kündigung des Pariser Klimaschutzabkommens), kommuniziert Elon Musk häufig per Twitter, um seine Botschaften ungefiltert an das Publikum zu bringen. Heute Morgen sorgte dieser Tweet für Bewegung - das Model 3, an dem das Wohl und Wehe von Tesla hängt, sei offiziell zugelassen worden:

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday

- Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017

Schon Ende Juli sollen die ersten, handverlesenen Fahrzeuge ausgeliefert werden:

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500.

- Elon Musk (@elonmusk) July ...

