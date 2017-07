Siegwerk, Anbieter von Druckfarben für Verpackungsanwendungen und Etiketten, wird sich als Aussteller auf der diesjährigen Labelexpo Europe 2017 präsentieren, der weltweit größten Veranstaltung für die Etiketten- und Verpackungsdruckbranche, die vom 25. bis 28. September 2017 in Brüssel, Belgien, stattfinden wird. Besucher der Messe können am Stand A17 in Halle 6 mit den Experten von Siegwerk in Kontakt treten, um mehr über die angebotenen Farben und Serviceleistungen zu erfahren, sowie Innovationen und Trends im Etiketten- und Verpackungsdruck zu diskutieren.

"Wir verfolgen stets das Ziel, unsere Kunden mit der besten und effizientesten Lösung für ihre individuelle Situation zu unterstützen. Wir sind demnach immer ‚Focused on your needs' und analysieren die Anforderungen und Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden sehr genau", erklärt Michael Müller-Samson, Head of BU Narrow Web EMEA bei Siegwerk das Motto der Messe. "Daher sind Veranstaltungen wie die Labelexpo ideale Plattformen, um Ideen auszutauschen und die neuesten Herausforderungen und Anforderungen mit unseren Kunden und anderen Experten der Branche zu diskutieren."

Siegwerk legt besonderen Wert auf einen offenen Austausch mit seinen Kunden. Die Bedürfnisse der Kunden genaustens zu verstehen, ist für das Unternehmen der Schlüssel, um Trendthemen und offene Probleme frühzeitig zu erkennen und so seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf die Marktsegmente der Zukunft zu lenken.

Jeder Kunde ist ein Individuum

Siegwerk ist sich der Unterschiede zwischen Kunden genaustens bewusst. Das Unternehmen setzt daher alles daran, seinen Kunden stets maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den spezifischen Umständen und Anforderungen gerecht werden und sie so dabei unterstützen, eine bessere Effizienz und höhere Sicherheit zu erreichen. Siegwerk hat bereits verschiedene innovative Lösungen entwickelt, die es Kunden ermöglichen, zukunftsweisende Branchentrends zu verfolgen.

So bietet das Unternehmen zum Beispiel eine ganze Reihe migrationsoptimierter Farben, glänzender und matter Lacke sowie metallischer Farben für ...

