München - Für Vontobel ist die Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.In Sachen Marktkapitalisierung sei BMW bereits vom neuen Konkurrenten Tesla eingeholt worden. Da die Börse jedoch die Zukunft widerspiegele, wolle man in München aber keinen Markt an das junge Unternehmen abgeben und langfristig gesehen nicht ins Hintertreffen geraten: So werde man auf der Automesse IAA ein komplett elektronisches 3er-Modell vorstellen. So wolle man Teslas Model 3, welches sich bereits in der Produktion befinde und auf eine sehr ähnliche Zielgruppe abziele, Paroli bieten. "Wir werden Tesla das Feld nicht überlassen", habe ein Unternehmenssprecher gesagt.

