München/Saarbrücken (ots) -



- CosmosDirekt, Marktführer in der Risikolebensversicherung, ergänzt neuen "Comfort Plus"-Tarif um Generali Vitality



- Generali Vitality motiviert Kunden seit einem Jahr zu einem gesundheitsbewussteren Leben



- Neben Generali Mobility und Generali Domocity bildet Generali Vitality eine der Säulen der Smart-Insurance-Offensive der Gruppe



Die Generali in Deutschland erweitert den Teilnehmerkreis für das einzigartige Generali Vitality-Programm: CosmosDirekt, Marktführer in der Risikolebensversicherung und der Direktversicherer der Generali in Deutschland, bietet seinen Kunden ab sofort mit dem neuen Tarif "Comfort Plus" die Möglichkeit, bei Generali Vitality teilzunehmen. Ziel ist es, Kunden zu einem gesundheitsbewussteren Leben zu bewegen und ihre Fortschritte zu belohnen. Teilnehmen kann jeder, der bei CosmosDirekt eine Risikolebensversicherung mit dem neuen "Comfort Plus"-Tarif abschließt - unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. Mit dem neuen Tarif in Verbindung mit Generali Vitality haben Kunden erstmalig die Möglichkeit, den Versicherungsbeitrag durch ein gesundheitsbewusstes Verhalten selbst zu beeinflussen und zu senken. Zusätzlich genießen sie Preisvorteile bei attraktiven Kooperationspartnern - darunter Adidas, Fitness First, Linda-Apotheken, Garmin, Polar, Weight Watchers, Allen Carr's Easyway, Galeria Kaufhof und Expedia.



EIN PLUS FÜR DIE EIGENE GESUNDHEIT - EIN JAHR GENERALI VITALITY



Generali Vitality, das im Juli 2016 in Deutschland eingeführt wurde, ist eine der Säulen der Smart-Insurance-Offensive der Generali in Deutschland: Mittels intelligenter Technologien bietet die Generali in Deutschland ihren Kunden neuartige Lösungen, die ihnen dabei helfen, das Schadensrisiko aktiv zu senken. So können Kunden etwa mithilfe der Telematik-Tarife von Generali Mobility sicherer fahren, mit Generali Domocity ihr Heim besser schützen oder mit Generali Vitality gesundheitsbewusster leben.



Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG, erklärt: "Vor einem Jahr haben wir mit Generali Vitality unseren Anspruch, Versicherungen neu zu denken, in die Realität umgesetzt. Die Generali wurde damit zum Vorreiter für die digitale Transformation in der Versicherungswirtschaft. Die positiven Rückmeldungen unserer Kunden und die Absatzzahlen übersteigen unsere Erwartungen und bestätigen den strategischen und wirtschaftlichen Erfolg unserer Smart-Insurance-Offensive. Nun verstärken wir unseren Innovationsschub nochmals, indem wir die neuen Versicherungsprogramme mit dem digitalen Vertriebskanal verbinden. Von CosmosDirekt, dem Marktführer in der Risikolebensversicherung, erwarte ich daher einen weiteren deutlichen Schub."



GENERALI VITALITY: SO FUNKTIONIERT DAS GESUNDHEITSPROGRAMM



Wer nachweislich etwas für seine Gesundheit unternimmt, sammelt Vitality-Punkte und kann dadurch seinen Vitality-Status erhöhen - von Bronze über Silber und Gold bis zu Platin. Punkte zu sammeln ist mit einer Vielzahl von Aktivitäten möglich: Dazu zählen beispielsweise sportliche Aktivtäten, Vorsorgeuntersuchungen, Online-Tests, der Verzicht aufs Rauchen und der Kauf gesunder Lebensmittel. Herz des Vitality-Programms ist ein Online-Portal mit zugehöriger App: Dort können Nutzer freiwillig die Nachweise ihres gesundheitsbewussteren Lebensstils hochladen, zum Beispiel die von ihrer Fitness-Uhr erfassten Schritte oder die Vorsorgebescheinigung ihres Arztes.



Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt: "Auch wenn ein Vitality-Teilnehmer innerhalb des Programms keine Aktivität ausübt, zahlt er über die Gesamtlaufzeit der Versicherung hinweg nie mehr Versicherungsbeiträge als ein Kunde, der nicht am Vitality-Programm teilnimmt. Unsere neue Risikolebensversicherung mit Generali Vitality ist damit für unsere Kunden in jeder Hinsicht ein Zugewinn. Sie erhalten vielfach ausgezeichnete Versicherungsleistungen in Kombination mit einem einzigartigen Mehrwertprogramm für ein gesünderes Leben."



Datenschutz wird dabei bei sämtlichen Smart-Insurance-Produkten der Generali in Deutschland großgeschrieben. Auch bei CosmosDirekt hat das Unternehmen keinerlei Zugriff auf die persönlichen Daten des Versicherten, sondern erhält nur Informationen über seinen Status-Level. Der Kunde schließt neben dem Versicherungsvertrag mit CosmosDirekt einen weiteren Vertrag mit der Generali Vitality GmbH ab, einer Tochtergesellschaft der Assicurazioni Generali, die rechtlich und organisatorisch völlig unabhängig ist.



GENERALI IN DEUTSCHLAND



Die Generali in Deutschland ist mit rund 16,2 Mrd. EUR Beitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener, CosmosDirekt, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung, Deutsche Bausparkasse Badenia und Dialog.



COSMOSDIREKT



CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und gehört zur internationalen Generali Group. Mit rund 16,2 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden ist die Generali der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt CosmosDirekt neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Über 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt, den weltweit größten Direktversicherer in der Sparte Lebensversicherungen. Mehr unter www.cosmosdirekt.de.



OTS: Generali Deutschland AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108395 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108395.rss2



Pressekontakt: Stefan Göbel Leiter Externe Kommunikation T +49 (0) 89 5121-6100



Dirk Brandt Externe Kommunikation T +49 (0) 89 5121-2257



Sabine Gemballa Externe Kommunikation CosmosDirekt T +49 (0) 681 966-7560



Mark Valentiner Generali Vitality GmbH T +49 (0) 89 5121-3479



presse.de@generali.com



Generali Deutschland AG Adenauerring 7 D-81737 München



www.generali.de



Twitter: @GeneraliDE