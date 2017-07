Frankfurt am Main (ots) - Die F.A.Z. verstärkt ihr Marketing personell. Ab 1. Juli hat Yamina Farrag die Marketingleitung übernommen. Die Position wurde neu geschaffen, um die Marke F.A.Z. weiter auszubauen. Als Leiterin Marketing der F.A.Z berichtet Farrag an Ingo Müller, Gesamtleiter Werbemärkte & Media Solutions.



Yamina Farrag blickt auf eine langjährige branchenübergreifende Erfahrung in der strategischen Marketing- und Kommunikationsberatung zurück. Die in Frankfurt geborene studierte Betriebswirtin begann ihre berufliche Laufbahn 2010 bei der Kommunikationsagentur 029. Nach zwei Jahren als selbständige Kommunikations- und Marketingberaterin für internationale Unternehmen wechselte sie 2015 zur Werbeagentur Ogilvy & Mather und war dort zuletzt als Etat-Direktorin für mehrere namhafte Kunden verantwortlich.



Ingo Müller, Gesamtleiter Werbemärkte & Media Solutions: "Wir freuen uns, mit Yamina Farrag einen neuen klugen Kopf in unserem Team zu haben. Mit ihrer langjährigen Expertise wird sie dazu beitragen, das Markenprofil der F.A.Z. als eine der bedeutendsten Tages- und Wirtschaftszeitungen Deutschlands weiter zu schärfen und die Positionierung unserer Produkte im Medienmarkt voranzutreiben."



OTS: Frankfurter Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33296 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33296.rss2



Pressekontakt: Petra Hoffmann Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Frankfurter Allgemeine Zeitung Telefon +49 69 75 91-2749 E-Mail: pe.hoffmann@faz.de www.faz.net