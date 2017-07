Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung lässt die Telekommunikationsunternehmen bei der Vorratsdatenspeicherung in der Luft hängen. Auch ein Brandbrief des Branchenverbandes VATM änderte bisher nichts an der Klärung der vertrackten Situation. "Die Rechtsposition haben wir dargestellt und das ist auch weiterhin die Auffassung", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin.

Die Speicherpflicht gelte, werde derzeit aber nicht durch Bußgelder oder ähnliches vollzogen. Eigentlich müssen die Unternehmen seit 1. Juli wieder die Verbindungsdaten aus Telefongesprächen und Internetnutzung zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus zehn Wochen lang speichern. Standortdaten von Mobiltelefonen müssen ebenfalls aufgezeichnet und vier Wochen festgehalten werden.

Die Bundesnetzagentur verzichtet aber auf die Durchsetzung des Gesetzes, weil sie erst den Ausgang eines Gerichtsverfahrens abwarten will. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte entschieden, dass die deutsche Vorratsdatenspeicherung gegen Europarecht verstoße.

Der VATM hatte sich mit einem Brief an die Ministerien für Wirtschaft, Justiz und Inneres gewandt und um dringende Klärung gebeten, wie sich die Unternehmen verhalten sollen. "Die Bundesnetzagentur kann keine Gesetze außer Kraft setzen", ergänzte die Sprecherin von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) lediglich.

Die Unternehmen sind aber höchst unsicher, ob sie mit der Speicherung der Daten widerrechtlich in das Fernmeldegeheimnis ihrer Kunden eingreifen.

