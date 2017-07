Der Mobilfunk-Markt in Polen ist hart umkämpft, die sind dementsprechend Preise niedrig. Der polnische Mobilfunk-Anbieter Play will jetzt mit seinem Börsengang frisches Geld einholen.

Der zweitgrößte polnische Mobilfunker Play will mit einem Sprung an die Börse 1,2 Milliarden Euro einsammeln. Bei einer Ausgabe der Aktien am oberen Ende der Zeichnungsspanne wäre das gesamte Unternehmen mit 2,7 Milliarden Euro (11,2 Milliarden Zloty) bewertet, teilte Play am Montag in Warschau mit. Die Erstnotiz (IPO) wäre die größte in Polen seit sechs Jahren.

Play gehört dem griechischen Fonds Tollerton ...

