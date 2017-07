Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach der Gewinnwarnung von Bayer im Zuge von Belastungen im Brasilien-Geschäft auf "Buy" belassen. Bei BASF seien bereits in den Zahlen für das erste Quartal mögliche Risiken in Lateinamerika erkennbar gewesen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer Branchenstudie vom Montag. Eine Reduktion des operativen Gewinns (Ebit) in Bereich AG Solutions um 10 Prozent würde mit Blick auf den Gesamtkonzern BASF ein um 1 Prozent niedrigeres Ergebnis je Aktie bedeuten, erklärte der Experte, um eine Einschätzung der Größenordnung zu geben./mis/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0032 2017-07-03/13:25

ISIN: DE000BASF111