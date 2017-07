Paris (ots/PRNewswire) - HNA Elderly Care Service, ein chinesischer Altenpflegedienst, der von der HNA Group - ein Fortune 500-Unternehmen mit Fokus auf Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen - eingerichtet wurde, kündigte heute seine Partnerschaft mit Frankreichs ORPEA an - ein führender europäischer Anbieter von lang- und mittelfristigen Betreuungsdiensten - um sein Betreuungsprogramm für Demenzkranke - ein öffentliches Programm, das zuvor vom HNA Elderly Care Service für die ältere chinesische Bevölkerung mit Demenzerkrankung eingeführt wurde - zu erweitern.



Über 10 Millionen Menschen leiden in China an Demenz, dennoch bleibt das öffentliche Bewusstsein für diese Erkrankung weiterhin eine Herausforderung. Im Juni 2017 richtete der HNA Elderly Care Service ein Betreuungsprogramm für Demenzkranke ein, um die Öffentlichkeit bezüglich dieses Gesundheitszustands zu sensibilisieren und zu bilden. ORPEAs Partnerschaft wird zusätzliche Unterstützung zur Aufbesserung des Programms bieten, um seine Reichweite und Effektivität in ganz China auszubauen.



Als General Manager vom HNA Elderly Care Service bemerkte Tan Chao: "Wir freuen uns, im Rahmen unserer Mission eine Partnerschaft mit ORPEA eingehen zu können, um die Lebensqualität von chinesischen Senioren zu verbessern. Durch diese Partnerschaft werden wir in der Lage sein, unser Betreuungsprogramm für Demenzkranke in ganz China auszubauen und so das öffentliche Bewusstsein zu stärken sowie die mit dieser folgenschweren Krankheit verbundene Angst, Vorurteile und Diskriminierung zu beseitigen. Mit der Unterstützung von ORPEA hoffen wir, ein einfühlsames und verständnisvolles Umfeld für chinesische Demenz-Patienten zu schaffen sowie hinsichtlich des Aufbaus einer demenzfreundlichen Gesellschaft zu einem Vorbild für die Welt zu werden."



HNA Elderly Care Service wurde von der HNA Group als Reaktion auf die schnell wachsende ältere Bevölkerung in China eingerichtet. Das Unternehmen möchte ein besseres Leben für chinesische Senioren schaffen, wobei körperliche und geistige Gesundheit gefördert werden und die Lebensqualität für alle verbessert wird.



Als führender europäischer Anbieter von End-to-End-Gesundheitsdiensten für Senioren widmet sich ORPEA seit seiner Gründung vor 28 Jahren der Bereitstellung langfristiger, durchdachter täglicher Betreuungs- sowie professioneller Rehabilitationspflegeleistungen für die ältere Bevölkerung. 2016 ging HNA Elderly Care Service eine strategische Partnerschaft mit ORPEA ein; unter der Marke HNA·ORPEA arbeiten die beiden Unternehmen eng zusammen, um die Lebensqualität für chinesische Senioren zu verbessern, insbesondere von jenen mit einer Behinderung oder einer Demenzerkrankung.



