TAIPEI (IT-Times) - Der iPhone-Hersteller Apple Inc. expandierte mit einem eigenen Store in ein weiteres asiatisches Land. Am Samstag wurde eine neue Filiale feierlich eröffnet. Vor rund einem Monat kündigte Apple Inc. bereits an: Die Kunden aus Taiwan können bald auch direkt vor Ort Produkte erwerben...

Den vollständigen Artikel lesen ...