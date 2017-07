Bad Marienberg - Die KfW hat im ersten Halbjahr 2017 bereits 51,6 Mrd. EUR an den internationalen Kapitalmärkten aufgenommen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der KfW:"Politische Unwägbarkeiten haben uns alle zu Beginn des Jahres stark beschäftigt und sehr volatile Marktkonditionen erwarten lassen. In Anbetracht dessen ist das hohe, bislang erreichte Refinanzierungsvolumen eine beachtliche Leistung. Wir waren regelmäßig zur richtigen Zeit mit dem passenden Angebot für Investoren am Markt präsent, und das hat sich ausgezahlt", stellt Dr. Günther Bräunig, Kapitalmarktvorstand der KfW, fest.

