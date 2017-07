Inspirierende Urlaube in Kreativzentren und Sommerakademien Österreichs



Straß im Straßertale (ots) - Die Gastgeber von "Kreativ Reisen Österreich" präsentieren Urlaube als inspirierende Auszeiten für schöpferische Seelen, geschickte Hände und feine Gaumen. Kreativzentren und Sommerakademien in Österreichs Regionen sind beliebte Treffpunkte mit einer breiten Auswahl an Kursen, wo man KünstlerInnen und HandwerkerInnen, Gleichgesinnte und Einheimische trifft - und sich an den eigenen Werken erfreuen kann. Mit Kreativ-Gutscheinen von Kreativ Reisen Österreich können kreative Urlaube auch als ideales Geschenk für Verwandte, Bekannte und Freunde bestellt werden.



Neu bei Kreativ Reisen Österreich sind Kräuterführungen und -workshops bis September in [Bergheim bei Salzburg] (http://www.bergheim-tourismus.at) und Workshops rund um das [schöne Holz] (http://www.schönesholz.at) und die Kunst, aus dünnen Holzblättern Bilder zu erschaffen. Neu ist auch "[Stricken und Häkeln am Schiff] (http://www.strickschiff.at)" bei zwei 90minütigen Rundfahrten am Neusiedlersee.



Im [Künstlerdorf Neumarkt an der Raab ] (http://kuenstlerdorf.net/)im Südburgenland gibt es die international bekannte Sommerakademie mit Kursen rund um Musik, Tanz und Malerei. Die [Akademie Geras] (http://www.akademie-geras.at) im niederösterreichischen Waldviertel ist Österreichs führende Kunstakademie mit hochkarätigen Dozenten. Hier können Gäste im Urlaub in Acryl, Öl- oder Pastell malen, fotografieren, Bildhauerei, Keramik und vieles mehr kennenlernen oder perfektionieren: Kreativ in den alten Klostermauern des Stiftes Geras: Der Kurs "Aquarellmalerei" mit Paula Cydlik findet von 12.-15. August 2017 statt.



[Das Kunstmuseum Waldviertel] (http://www.daskunstmuseum.at) in Schrems bietet im Sommer Kunst-Kurse und Kreativ-Workshops an. Von 11.-13. Juli 2017 steht gemeinsam mit Künstlerin Elenore Ettl "Landschaftsmalen und Zeichnen" am Programm.



Erfahrungen, die die Seele berühren, bietet im Sommer der [Spirit Park Krainerhütte] (http://www.krainerhuette.at) mit Weiterbildung, Entschleunigung und einem Ort der Begegnung.



Kreativ-Wochen und Wohlfühltage im Gasteinertal bietet das [Impuls Hotel Tirol] (http://www.hotel-tirol.at), wo Gäste in heilsame Thermen und Spawelten eintauchen können. Die Sommerakademie der [Künstlerstadt Gmünd] (http://www.stadtgmuend.at) in Kärnten hat ein einzigartiges Kreativ-Ambiente mit Hausgalerien und Künstlerateliers im Juli und August, die Malwerkstätte lädt zu Terminen bis Ende September ein. Der [Kunstraum Obervellach] (http://kunstraum.obervellach.net/) lädt von 31.7.2017 - 26.8.2017 zum "Kreativmonat August" ein. Das [Bio-Hotel Grafenast] (http://www.grafenast.at) in Tirol hat kreativ-aktive Kurse wie Acrylmalen oder Bildhauerei im Angebot.



Informationen und Kreativ-Gutscheine bei ITA Hermann Paschinger: [www.kreativreisen.at] (http://www.kreativreisen.at), [www.facebook.com/kreativreisen] (http://www.facebook.com/kreativreisen).



