Auf einer Konferenz warnen Banker und Aufseher vor einem Rückfall in nationale Regelungen. Die Finanzkrise sei mitnichten aufgearbeitet. Europas oberste Bankenabwicklerin sieht die Branche aber besser gerüstet.

Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise warnen deutsche Banker und Aufseher vor einem Rückfall in nationale Regeln für die Finanzbranche. "Renationalisierung von Regulierung, Renationalisierung von Aufsicht kann nicht die Antwort sein. Das hilft weder den Banken noch trägt es zur Stabilität des Finanzsystems bei", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes BdB, Michael Kemmer, bei einer Konferenz am Montag in Frankfurt.

Nach dem Schock der Jahre 2007/2008 hätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...