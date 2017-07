Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts022/03.07.2017/13:15) - Der Megatrend Digitalisierung verändert die Gesellschaft und die Wirtschaft in rasantem Tempo. Egal, ob Maschinenbau oder Handel, Kleinstunternehmen oder Global Player: Die sogenannte vierte industrielle Revolution stellt Unternehmen aller Größen und Branchen vor die Herausforderung, ihren eigenen Weg der Digitalisierung zu gestalten und ihre Geschäftsmodelle und Kernprozesse strategisch auszurichten. Doch wie weit ist dieser Transformationsprozess der deutschen Unternehmen fortgeschritten? Hat Deutschland die Chance, auch international eine Vorreiterrolle in der digitalen Transformation einzunehmen? Um diese Fragen zu beantworten sowie die Transformationsleistungen der Unternehmen zu erfassen und darzustellen, gibt es eine neue, übergreifende Initiative. Ziel ist es, die digitale Transformation deutscher Unternehmen zu befördern. Das Fachmedienhaus Vogel Business Media, die Transformationshelfer _MEDIATE und die Steinbeis School of Management and Innovation der Steinbeis-Hochschule Berlin prämieren deshalb herausragendes Engagement in der digitalen Transformation mit dem neuen Award "Digital Transformer of the Year". Die drei Initiatoren stehen gemeinsam für professionelle Begleitung der deutschen Wirtschaft in der digitalen Transformation mit Beratung, Wissensvermittlung und Kommunikation. Der Award zeichnet Transformationsleistungen aus, die als leuchtendes Beispiel dienen und praktische Hilfestellung bieten. So werden diese Leistungen sichtbar und Transformationserfolge der Unternehmen vergleichbar. Gleichzeitig liefern die Prämierten Anreize für die digitale Transformation ihrer Branche. In einem zweistufigen Auswahlverfahren - mittels Online-Umfrage und Fachjury - wird in den Branchen Automotive, Industrie, Life Sciences, Medien und Finanzdienstleistungen jeweils ein Unternehmen zum "Digital Transformer of the Year" gekürt. Darüber hinaus wird auch eine Persönlichkeit aufgrund ihres Wirkens für die digitale Transformation zum "Digital Transformer of the Year" ernannt. Um den Grad der digitalen Transformation in Deutschland zu erfassen, führt die Initiative eine branchenübergreifende Online-Befragung durch. Gleichzeitig er-möglicht die Umfrage, die Pioniere der digitalen Transformation zu ermitteln und auszuzeichnen. Die Umfrage zum Stand der digitalen Transformation in Deutschland finden Sie unter: http://www.digitaltransformeroftheyear.de/de/die-umfrage Weitere Informationen zur Initiative finden Sie unter: http://www.digitaltransformeroftheyear.de _MEDIATE ist der strategische Partner für die Digitale Transformation v.a. der Umsätze von Unternehmen. Aus Berlin heraus hilft _MEDIATE, neue digitale Geschäftsmodelle umzusetzen, in Start-ups zu investieren oder mit Grown-ups Kooperationen einzugehen. http://www.mediate-group.com Steinbeis School of Management and Innovation (Steinbeis-SMI) ist an der Steinbeis-Hochschule Berlin die Business School für Management, Innovation und Leadership in kompetitiven Märkten mit hoher Veränderungsgeschwindigkeit. http://www.steinbeis-smi.de Vogel Business Media ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten an 20 Standorten in 16 Ländern. http://www.vogel.de (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.digitaltransformeroftheyear.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170703022

