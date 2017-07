Liebe Leser,

BASF kündigt einen neuen Supercomputer an, der noch in diesem Sommer in Ludwigshafen in Betrieb genommen werden soll. Dieser soll eine "etwa zehnmal höhere Rechenleistung" haben, als es bei BASF bisher für "wissenschaftliches Rechnen" der Fall war. Das Unternehmen nennt dazu die Zahl von 1,75 Petaflops und da bin ich als jemand, der noch auf dem C64 das Programmieren von "Basic" lernte, definitiv draußen in Bezug auf das Verständnis um die Dimensionen, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...