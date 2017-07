DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet am Aktien- und Anleihemarkt am Tag vor dem Unabhängigkeitstag ein verkürzter Handel (Aktien bis 19.00h und Renten bis 20.00h) statt.

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.428,40 +0,31% +8,58% Euro-Stoxx-50 3.473,31 +0,91% +5,56% Stoxx-50 3.142,15 +0,64% +4,37% DAX 12.406,90 +0,66% +8,06% FTSE 7.337,39 +0,34% +2,72% CAC 5.173,74 +1,04% +6,40% Nikkei-225 20.055,80 +0,11% +4,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,27% +51

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,15 46,04 +0,2% 0,11 -18,9% Brent/ICE 48,84 48,77 +0,1% 0,07 -16,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,25 1.241,60 -0,7% -8,35 +7,1% Silber (Spot) 16,46 16,62 -1,0% -0,16 +3,4% Platin (Spot) 916,85 925,70 -1,0% -8,85 +1,5% Kupfer-Future 2,68 2,70 -0,6% -0,02 +6,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zwischen Wochenende und dem Feiertag am Dienstag dürften die Handelsvolumina an der Wall Street zum Wochenbeginn äußerst mager ausfallen. Dies gilt umso mehr, weil im Vorfeld des Unabhängigkeitstages am Montag nur ein verkürzter Aktienhandel in den USA stattfindet. Nachdem der marktbreite S&P-500 zum siebten Mal in Folge ein Quartal mit Aufschlägen abgeschlossen hat, könnte es zum Start in die dritte Periode erneut noch oben gehen. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen etwas festeren Handelbeginn am Kassamarkt hin. Im frühen Handel gilt es, die Bauausgaben für Mai und vor allem den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Juni zu verarbeiten. Bei beiden Konjunkturdaten setzen Marktteilnehmer auf eine Verbesserung. Zudem wartet der Markit-Einkaufsmanagerindex - ebenfalls für das produzierende Gewerbe - auf die Anleger - allerdings nur in zweiter Lesung.

Tesla steigen vorbörslich um 3,1 Prozent. Ende Juli sollen erste Fahrzeuge des neuen Tesla Model 3 ausgeliefert werden. Dies deutete CEO Elon Musk an. Kunden und Investoren haben gespannt auf den Termin für den Verkaufsbeginn des neuen Fahrzeugtyps gewartet, der mit 35.000 US-Dollar wesentlich weniger kostet als die beiden bereits auf dem Markt befindlichen Modelle.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages

- US/Kfz-Absatz Juni

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 52,7 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 54,9 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Umsätze an der Börse sind verhältnismäßig dünn. Dies liegt unter anderem am verkürzten Handel der Wall Street. Bis zur Wochenmitte könnten die Börsen in Europa daher zunächst in einem Wartemodus über den Tiefstständen aus der Vorwoche verharren. In der Nacht überraschten der Tankan-Bericht aus Japan und der Caixin-PMI der Industrie in China positiv. In Europa fielen die Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe im Großen und Ganzen im Rahmen der Markterwartungen aus, allerdings enttäuschte jener aus Großbritannien. Vom Umfeld kommt kein Störfeuer. Der Euro gibt zum Dollar nach. Die Ölpreise verharren auf dem ermäßigten Niveau. "Das billige Öl sollte die Spekulation um eine Zinswende der Europäischen Zentralbank dämpfen", sagt ein Analyst. Entsprechende Spekulationen hatten in der vergangenen Woche den Rückschlag des DAX veranlasst, nachdem Aussagen von EZB-Präsident Draghi als Vorbereitung der Zinswende aufgefasst worden waren. Mit den schwachen Daten aus Großbritannien gerät das Pfund zum Dollar etwas unter Druck. Der britische Aktienmarkt hinkt der Entwicklung in Europa zwar hinterher, die Pfund-Schwäche stützt aber etwas. Thyssenkrupp steigen um 3,5 Prozent. Der Konzern wird laut "Handelsblatt" bald das Stahlgeschäft abspalten. Lufthansa steigen um 2,6 Prozent. Die HSBC hat das Kursziel deutlich erhöht. Sehr positiv für Total werten Händler den Großeinstieg in den iranischen Öl- und Gasmarkt. Total steigen um 1,8 Prozent. Der Index der Öl- und Gaswerte im Stoxx legt um 1,4 Prozent zu. Bayer stellen nach der Gewinnwarnung vom Freitag mit minus 1,4 Prozent erneut den Verlierer im DAX.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1364 -0,37% 1,1407 1,1412 +8,1% EUR/JPY 128,47 +0,05% 128,41 128,19 +4,5% EUR/CHF 1,0937 -0,09% 1,0947 1,0926 +2,1% EUR/GBP 0,8778 +0,03% 0,8775 1,1386 +3,0% USD/JPY 113,04 +0,39% 112,60 112,33 -3,3% GBP/USD 1,2947 -0,39% 1,2997 1,2992 +4,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kaum verändert sind die Börsen in die zweite Jahreshälfte gestartet. Beobachter verwiesen auf die durchwachsenen Vorgaben der US-Börsen. Dazu kam die verkürzte Sitzung in den USA. Das habe viele Anleger zur Zurückhaltung veranlasst, sagten Marktteilnehmer. Überzeugende Konjunkturdaten aus der Region stützten die asiatischen Aktienmärkte allenfalls leicht oder verpufften sogar. Aus dem sogenannten Tankan-Bericht ging hervor, dass der Index für das Geschäftsklima der großen heimischen Industrieunternehmen im zweiten Kalenderquartal auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen ist und dabei die Erwartungen von Ökonomen übertraf. In Schanghai zeigten sich die Kurse unbeeindruckt vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Juni wieder eine Expansion der Wirtschaft anzeigt. Gut behauptet zeigte sich der Aktienmarkt in Hongkong. Er profitierte von einer Neuregelung: Seit Montag können ausländische Anleger über die Börse Hongkong auch in den festlandchinesischen Anleihemarkt investieren. Positiv hat der indische Aktienmarkt reagiert, nachdem am Wochenende die größte Steuerreform seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1947 beschlossen wurden war. In Hongkong fielen Aktien der in Macao ansässigen Spielkasinos mit Verlusten auf. Sie haben ihren Umsatz im Juni im Schnitt nur um 26 Prozent gesteigert, während Analysten ein Wachstum von über 30 Prozent erwartet hatten. In Tokio verloren Toshiba 3,4 Prozent. Der Verkaufsplan für die Chipsparte des angeschlagenen Unternehmens enthält Ungereimtheiten.

CREDIT

Kaum verändert gehen die Kreditmärkte in den Tag. Nach dem Anstieg der Risikoprämien in den vergangenen Tagen sei nun Ruhe eingekehrt, heißt es. Allerdings hätten die vergangenen Tage mit ihren Risk-Off-Ansätzen viele Fragen bezüglich des zweiten Halbjahrs aufgeworfen. Eine sei, ob die falkenhaften Töne der Zentralbanken abgesprochen worden oder zufällig zusammen gefallen seien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer investiert 92 Millionen Euro in Animal-Health-Produktion

Bayer will sein Geschäft mit Tiergesundheitsprodukten weiter ausbauen. Bis 2021 sollen rund 92 Millionen Euro in die Weiterentwicklung des Standorts Kiel fließen, wo laut dem Unternehmen einige der wichtigsten Produkte für den Weltmarkt hergestellt werden. Damit soll insbesondere das wachsende Geschäft mit Produkten für Haustiere weiter gestärkt werden.

Daimler produziert Busse in Kenia

Daimler bringt in Kenia zwei neue Bus-Modelle auf den Markt. Der DAX-Konzern reagiert damit nach eigenen Angaben auf die regional immer stärker wachsende Nachfrage nach Bussen für den Personentransport in Ost- und Zentralafrika. Beide Busse werden in Zusammenarbeit mit dem lokalen Vertriebspartner DT Dobie Kenya vor Ort in Nairobi gefertigt.

Adva Optical Networking will MRV Communications übernehmen

Der Netzwerkausrüster Adva Optical aus München hat ein Angebot zur Übernahme der amerikanischen MRM Communications Inc bekannt gegeben. Adva bietet 10,0 US-Dollar pro Stammaktie für den in Kalifornien ansässigen Konkurrenten. Das Angebot entspricht einem Kaufpreis von rund 69 Millionen Dollar, wie die Adva Optical Networking SE mitteilte.

Edag baut Marktpräsenz in Nordamerika aus

Der Ingenieurdienstleister für die Automobilindustrie Edag stärkt seinen Zugang zum US-Markt. Mit Wirkung zum 1. Juli haben die Wiesbadener 100 Prozent der Anteile der amerikanischen CKGP/PW & Associates übernommen. Die bereits langjährig im amerikanischen Markt aktive CKGP/PW & Associates Inc. ist als Engineering-Partner für Produktionsanlagen bei den nordamerikanischen Automobilherstellern etabliert.

Hapag-Lloyd legt Anleihe über 300 Millionen Euro auf

Die Reederei Hapag-Lloyd beschafft sich erneut Geld am Kapitalmarkt, um bestehende Anleihen vorzeitig abzulösen. Es werde eine unbesicherte, festverzinsliche Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren aufgelegt, teilte das Unternehmen mit. Die endgültigen Konditionen würden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Hochtief-Tochter erhält Auftrag zur Flughafenerweiterung in Brisbane

July 03, 2017 07:20 ET (11:20 GMT)

July 03, 2017 07:20 ET (11:20 GMT)

Eine Hochtief-Tochtergesellschaft hat einen Auftrag zur Erweiterung des Brisbane Airport erhalten. Das australische Bauunternehmen Cimic CPB Contractors soll den Bau mit einem paritätischen Joint Venture gemeinsam mit BMD Constructions erstellen. Cimic gehört zu 70 Prozent dem Hochtief-Konzern.

Nordex erhält Auftrag für elf Turbinen aus Norwegen

Der Windanlagenbauer Nordex hat einen Folgeauftrag aus Norwegen erhalten. Der TecDAX-Konzern liefert elf N117/3600-Turbinen für den Windpark Midtfjellet III auf der Insel Stord im Südwesten Norwegens. Auftraggeber ist die Midtfjellet Vindkraft AS, wie die Nordex SE mitteilte. Lieferung und Installation der Anlagen soll ab Frühjahr 2018 erfolgen.

Brexit könnte Banken 15 Mrd Euro kosten - Studie

Auf die in Großbritannien sitzenden Banken könnten im Verlauf eines möglichen, brexitbedingten Umzugs Kosten von bis zu 15 Milliarden Euro zukommen. Dadurch könnten jahrelang die Gewinne der Geldhäuser in Mitleidenschaft gezogen werden und die Kunden in der EU relativ schwer betroffen sein, wie aus einer Studie der Boston Consulting Group (BCG) im Auftrag der Association for Financial Markets in Europe hervorgeht.

Caterpillar gerät erneut ins Fadenkreuz von US-Ermittlern - Kreise

Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar gerät offenbar wegen mangelnder Einreichung von Papieren zu eigenen Exporten noch mehr unter Druck. Die Untersuchungsergebnisse von US-Bundesermittlern seien zwar noch vorläufig, berichteten mehrere mit informierte Personen. Sie könnten aber dabei helfen zu klären, ob Caterpillar fehlende Exportpapiere den Weg dafür ebneten, Steuern zu hinterziehen.

Danone verkauft US-Tochter Stonyfield an Lactalis für 875 Mio USD

Der Nahrungsmittelkonzern Danone verkauft seine US-Tochter Stonyfield Farm für 875 Millionen US-Dollar an den französischen Milchkonzern Lactalis. Die französische Danone SA trägt damit Wettbewewerbsbedenken Rechnung. Sie hatte den Verkauf des Herstellers von Bio-Joghurt Stonyfield im März angekündigt, um die Zustimmung der Kartellbehörden zur 10,4 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Bio-Nahrungsmittelherstellers Whitewave Foods zu erhalten.

Easyjet erhöht Gepäckgebühren mit Näherrücken des Abflugs

Der britische Billigflieger Easyjet erhöht die Preise für Aufgabegepäck mit Näherrücken des Abflugtermins: "Im Schnitt werden Produkte von Easyjet teurer, je näher der Abflugtermin ist", erklärte das Unternehmen gegenüber der Berliner Tageszeitung. In der Gebührenliste von Easyjet heißt es laut Bericht aber nur, dass die Gebühren "je nach gewählter Flugstrecke" und dem Ort der Buchung - also online oder am Flughafenschalter - variieren. Den Vorwurf der Irreführung wies Easyjet gegenüber der Zeitung aber zurück.

Britisches Akw Hinkley Point wird 1,7 Mrd EUR teurer als geplant

Das britische Atomkraftwerk Hinkley Point wird voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro teurer als geplant. Die Bauzeit könne sich zudem um bis zu 15 Monate verlängern, warnte der französische Stromkonzern EDF, der das Kraftwerk mit Beteiligung des chinesischen Staatsunternehmens CGN bauen will. Es ist der erste Reaktor-Neubau in Großbritannien seit rund zwei Jahrzehnten.

Lotte-Petrochemiesparte senkt Ausgabespanne

Der Börsengang des südkoreanischen Mischkonzerns Lotte stottert. Das Unternehmen hat die Preisspanne für das Mitte Juni angekündigte IPO seiner malaysischen Petrochemiesparte Lotte Chemical Titans Holdings Bhd auf 6,50 bis 8,00 Ringgit von zuvor 7,60 bis 8,00 Ringgit (1,59 bis 1,68 Euro) je Aktie gesenkt. Entsprechend werde nur noch mit einem Erlös von 3,77 bis 4,64 Milliarden, im günstigsten Fall somit rund 945 Millionen Euro, statt 5,6 bis 5,9 Milliarden Ringgit gerechnet.

Sumitomo Mitsui eröffnet zwei Tochtergesellschaften in Frankfurt

Wegen des britischen EU-Austritts wird sich eine weitere japanische Bank in Frankfurt niederlassen, um ihren Kunden einen ununterbrochenen Service auf dem europäischen Kontinent bieten zu können. Die Sumitomo Mitsui Financial Group will nach eigenen Angaben in der Mainmetropole sowohl eine Bank- als auch eine Wertpapiertochter eröffnen. Die entsprechenden Vorbereitungen zur Zulassung seien eingeleitet worden.

Tesla will Model 3 ab 28. Juli ausliefern

Ende Juli sollen erste Wagen des neuen Tesla Model 3 ausgeliefert werden. Dies deutete CEO Elon Musk am Sonntag an. Kunden und Investoren haben gespannt auf den Termin für den Verkaufsbeginn des neuen Fahrzeugtyps gewartet, der mit 35.000 US-Dollar wesentlich weniger kostet als die beiden bereits auf dem Markt befindlichen Modelle.

Rästelraten um mögliche Beteiligung von Hynix an Toshiba Memory

Dem Konsortium, das als Käufer für die Chipsparte von Toshiba infrage kommt, könnte informierten Personen zufolge schlussendlich auch der südkoreanische Wettbewerber SK Hynix angehören. Von Toshiba hieß es zuletzt, man nähere sich einer Vereinbarung mit einem Konsortium unter Leitung der vom japanischen Staat kontrollierten Innovation Network Corp of Japan (INJC).

Vivendi übernimmt Havas-Mehrheit und startet Tenderofferte

Der französische Medienkonzern Vivendi übernimmt wie vereinbart die 59,2-prozentige Beteiligung der Groupe Bollore an der Werbeagentur Havas zum Preis von 9,25 Euro je Aktie. Entsprechend den gültigen Marktregeln wird Vivendi anschließend eine vereinfachte Tenderofferte für die ausstehenden Havas-Aktien starten. Das Angebot ziele nicht darauf ab, die Börsennotierung der Werbeagentur zu beenden, heißt es in einer Mitteilung das Käufers.

