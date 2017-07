Calw (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Experten-Jury des German Brand Awards 2017 hat auch in diesem Jahr ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty als Winner in der Kategorie "Industry Excellence in Branding / Beauty & Care" auserkoren.



Bei der Verleihung am 29. Juni in Berlin erhielt die Naturkosmetikmarke aus dem Schwarzwald zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland.



Initiator des Awards für erfolgreiche Markenführung in Deutschland ist der Rat für Formgebung, eine unabhängige und international agierende Institution, die Unternehmen darin unterstützt, Designkompetenz effizient zu kommunizieren, und die gleichzeitig darauf abzielt, das Designverständnis der breiten Öffentlichkeit zu stärken. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages vom Bundesverband der Deutschen Industrie und einigen führenden Unternehmen als Stiftung gegründet, setzt sich der Rat für Formgebung mit seinen Wettbewerben, Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren und Publikationen für die Förderung von Design und Marke ein.



Über die Vergabe der German Brand Awards entscheidet alljährlich eine unabhängige Jury aus Markenexperten unterschiedlicher Disziplinen. Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Mit dem German Brand Award vergibt die Stiftung eine einzigartige Auszeichnung für herausragende Markenführung.



OTS: Börlind GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109254 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109254.rss2



Pressekontakt: Börlind GmbH Silva Imken Leiterin Unternehmenskommunikation Tel.:+49 (7051) 6000-959 mailto:s.Imken@boerlind.com